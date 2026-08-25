Michelle Monaghan Ungkap Perjalanan ke Indonesia Demi Menyaksikan Komodo

JawaPos.com – Michelle Monaghan menceritakan pengalamannya melakukan perjalanan kedua ke Indonesia setelah mendapat saran dari Robert De Niro saat tampil dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Dikutip dari akun Instagram resmi @fallontonight pada Senin (24/8), Diketahui bahwa saran tersebut membuat Monaghan memutuskan kembali ke Indonesia bersama keluarganya untuk melihat komodo secara langsung.

Monaghan mengaku awalnya menganggap saran De Niro sebagai rekomendasi biasa, tetapi akhirnya menjadikannya alasan untuk mengubah rencana perjalanan keluarganya.

Dalam perbincangannya bersama Jimmy Fallon, Monaghan menjelaskan bagaimana percakapan dengan De Niro mendorongnya mengunjungi Indonesia untuk kedua kalinya.

Perjalanan tersebut secara khusus dilakukan agar keluarganya dapat melihat komodo, satwa endemik Indonesia yang menjadi salah satu daya tarik utama kawasan Nusa Tenggara Timur.

Kisah itu menjadi bagian ringan dalam penampilannya sebelum Monaghan membahas proyek terbarunya, film thriller kriminal The Whisper Man.

Monaghan membagi penampilannya dengan membahas pengalaman pribadi selama perjalanan ke Indonesia sekaligus perkembangan kariernya di dunia perfilman.

Cerita tersebut memperlihatkan bagaimana saran singkat dari De Niro akhirnya membuat Monaghan dan keluarganya kembali mengunjungi Indonesia untuk menikmati pengalaman melihat komodo.