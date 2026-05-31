Sischa Widya Maharani
Minggu, 31 Mei 2026 | 14.44 WIB

Dituding Oplas, Kim Min Ji Single Inferno 5 Akhirnya Buka Suara

Potret Kim Min Ji terkait perubahan visualnya. (Naver dan Instagram @arb0r_day)

JawaPos.com - Atlet sekaligus bintang program populer Netflix Single Inferno 5 Kim Min Ji buka suara soal perubahan penampilannya.

Melalui video yang diunggah di YouTube pribadinya pada 28 Mei 2026, Min Ji menjawab berbagai pertanyaan netizen.

Dari perawatan kulit, prosedur kecantikan hingga rumor operasi plastik yang selama ini mengikutinya.

Dalam videonya, bintang Single Inferno 5 menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjalani operasi plastik.

"Saya benar-benar tidak melakukan satu pun operasi plastik," ucapnya bahwa ia mencapai penampilannya saat ini melalui perawatan dan metode non-bedah.

Meski demikian, ia mengakui telah menjalani perawatan ortodonti dalam waktu yang cukup lama. 

Kim Min Ji mengungkapkan bahwa dirinya memakai kawat gigi sebanyak dua kali dengan total durasi hampir 4 tahun.

Menurutnya, perubahan terbesar pada wajahnya terjadi setelah menjalani pencabutan 8 gigi yang terdiri dari 4 gigi bungsu dan beberapa gigi lainnya.

"Saya mencabut delapan gigi tetapi sepertinya masih ada banyak ruang untuk gigi-gigi itu masuk. Itulah mengapa saya pikir bagian bawah wajah saya menjadi lebih kecil," jelasnya.

Selain perawatan gigi, ia juga membahas prosedur kecantikan yang pernah dijalaninya. Ia menyebut filler dan botox.

