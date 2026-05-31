Dituding Oplas, Kim Min Ji Single Inferno 5 Akhirnya Buka Suara

Potret Kim Min Ji terkait perubahan visualnya. (Naver dan Instagram @arb0r_day)
JawaPos.com - Atlet sekaligus bintang program populer Netflix Single Inferno 5 Kim Min Ji buka suara soal perubahan penampilannya.
Melalui video yang diunggah di YouTube pribadinya pada 28 Mei 2026, Min Ji menjawab berbagai pertanyaan netizen.
Dari perawatan kulit, prosedur kecantikan hingga rumor operasi plastik yang selama ini mengikutinya.
Dalam videonya, bintang Single Inferno 5 menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjalani operasi plastik.
"Saya benar-benar tidak melakukan satu pun operasi plastik," ucapnya bahwa ia mencapai penampilannya saat ini melalui perawatan dan metode non-bedah.
Meski demikian, ia mengakui telah menjalani perawatan ortodonti dalam waktu yang cukup lama.
Kim Min Ji mengungkapkan bahwa dirinya memakai kawat gigi sebanyak dua kali dengan total durasi hampir 4 tahun.
Menurutnya, perubahan terbesar pada wajahnya terjadi setelah menjalani pencabutan 8 gigi yang terdiri dari 4 gigi bungsu dan beberapa gigi lainnya.
"Saya mencabut delapan gigi tetapi sepertinya masih ada banyak ruang untuk gigi-gigi itu masuk. Itulah mengapa saya pikir bagian bawah wajah saya menjadi lebih kecil," jelasnya.
Selain perawatan gigi, ia juga membahas prosedur kecantikan yang pernah dijalaninya. Ia menyebut filler dan botox.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!