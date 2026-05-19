Curi Perhatian! Seo Hyun Woo Disebutkan Bergabung dengan Ma Dong Seok dan Kim Jae Yeong di Film The Roundup 5

Seo Hyun Woo, Ma Dong Seok dan Kim Jae Yeong (Soompi)
JawaPos.com – Kabar baru, aktor Korea Seo Hyun Woo disebut akan bergabung dengan para pemain di seri kelima The Roundup.
Dikutip dari Soompi, Selasa (19/5), tentunya penggemar tak sabar menantikna chemistry mereka yang pastinya sayang untuk dilewatkan.
Seorang perwakilan dari agensinya, JUST Entertainment, mengkonfirmasi, “Seo Hyun Woo akan tampil di ‘The Roundup 5.’”
Kabarnya Ma Dong Seok dan Kim Jae Yeong telah dikonfirmasi akan membintangi film tersebut, yang dijadwalkan akan mulai syuting pada paruh kedua tahun ini.
Telah lama berakting, Seo Hyun Woo telah membangun filmografi yang kuat melalui proyek-proyek termasuk Veteran, A Taxi Driver, My Mister.
Ia juga berperan dalam drama Flower of Evil, Uncle Samsik, A Shop for Killers, dan The Fiery Priest 2, kemudian di tahun ini, ia juga memukau penonton melalui drama ENA Honour dan Climax.
Disukai penonton, seri The Roundup adalah franchise aksi Korea yang paling lama berjalan, menyoroti detektif Ma Seok Do (Ma Dong Seok) saat ia menumpas berbagai organisasi kriminal.
Adapun film pertama The Outlaws pada tahun 2017, franchise ini berlanjut dengan The Roundup, The Roundup: No Way Out, dan The Roundup: Punishment.
Memikat perhatian, franchise ini mencetak rekor box office sebagai yang pertama dalam sejarah film Korea.
