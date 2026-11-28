JawaPos.com – PT Andalan Artha Primanusa Tbk (ANDA) memperluas cakupan bisnis jasa pertambangan dengan menjajaki peluang ekspansi ke komoditas bauksit dan emas. Langkah tersebut dilakukan setelah perseroan merambah sektor jasa penambangan nikel, di luar bisnis batu bara yang selama ini menjadi lini usaha utama.

Direktur Utama ANDA Gahari Christine mengatakan, kebutuhan bahan baku untuk industri hilirisasi dan operasional smelter menjadi salah satu faktor yang menopang prospek bisnis pertambangan mineral. Perseroan melihat peluang pengembangan usaha pada sejumlah komoditas seiring meningkatnya kebutuhan industri dalam negeri.

Saat ini, ANDA telah masuk ke segmen jasa penambangan nikel. Manajemen juga tengah mempelajari peluang untuk menggarap jasa pertambangan bauksit dan emas.

Diversifikasi tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperbesar skala bisnis sekaligus memperluas portofolio di industri jasa pertambangan nasional.

Gahari menilai prospek industri pertambangan batu bara dan mineral masih positif. Selain ditopang kebutuhan bahan baku domestik, dinamika geopolitik global yang memengaruhi harga komoditas turut membuka peluang bagi pelaku industri pertambangan.

“Kami berharap bisa menjadi lima besar mining contractor di Indonesia,” ujar Gahari kepada media, 27 November 2026.

Untuk mendukung pengembangan usaha, perseroan tengah menjalankan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Dalam aksi korporasi tersebut, ANDA melepas sebanyak-banyaknya 1,676 miliar saham baru atau setara 25,10 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Melalui IPO tersebut, perseroan berpotensi memperoleh dana segar hingga Rp316,76 miliar. Berdasarkan prospektus, sekitar 65 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk memperkuat modal kerja operasional. Sementara 35 persen sisanya dialokasikan untuk melunasi sebagian utang guna memperbaiki struktur permodalan perusahaan.

Minat investor terhadap penawaran saham perdana tersebut tercatat melampaui jumlah saham yang ditawarkan atau mengalami oversubscribed. Masa penawaran umum berlangsung pada 24–27 November 2026, dengan rencana pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Desember mendatang.

Saat ini, ANDA mengoperasikan tujuh lokasi pertambangan di empat provinsi. Enam proyek di antaranya merupakan tambang batu bara yang tersebar di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Sementara satu proyek lainnya merupakan tambang nikel di Maluku Utara.