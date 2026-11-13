Wujudkan Swasembada Energi, AESI Minta Pemanfaatan Energi Surya Diperkuat

Rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP 31) di Antalya, Turkiye. (Istimwa)

JawaPos.com - Upaya mencapai swasembada energi terus dikejar. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mendorong pemanfaatan energi surya untuk mencapai target tersebut.

Hal itu dibahas dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP 31) di Antalya, Turkiye. Melalui dialog bersama pemerintah, pelaku industri, lembaga pembiayaan, dan mitra internasional, AESI mendorong percepatan pemanfaatan energi surya untuk mendukung swasembada energi, memperkuat ekonomi produktif masyarakat, serta memperluas peluang kolaborasi dan investasi energi bersih di Indonesia.

AESI bersama Tenggara Strategics mempertemukan perspektif kebijakan, kesiapan industri, inovasi pembiayaan, dan kebutuhan implementasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Indonesia memiliki visi transisi energi yang kuat, didukung potensi energi surya yang besar dan ekosistem industri yang terus berkembang. Melalui COP 31, AESI membawa perspektif industri nasional ke dialog global sekaligus memperluas kemitraan yang dapat mempercepat ketahanan energi, produktivitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11).

Dalam sesi Deploying Renewable Energy in Emerging Economies: A Place-Based Approach to Accelerating Deployment, dibahas pendekatan pengembangan energi terbarukan yang selaras dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi ekonomi setiap wilayah.

Diskusi membuka ruang pertukaran pengalaman mengenai model implementasi energi bersih di negara berkembang dan peluang kolaborasi lintas negara.

Turut dibahas kontribusi PLTS terhadap aktivitas ekonomi produktif desa. Inisiatif ini sejalan dengan agenda Asta Cita, khususnya swasembada energi, ketahanan pangan, dan penguatan perekonomian masyarakat.