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Penulis: Sabik Aji Taufan
Jumat, 13 November 2026 | 14.12 WIB

Wujudkan Swasembada Energi, AESI Minta Pemanfaatan Energi Surya Diperkuat

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Rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP 31) di Antalya, Turkiye. (Istimwa)

 

JawaPos.com - Upaya mencapai swasembada energi terus dikejar. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mendorong pemanfaatan energi surya untuk mencapai target tersebut.
 
Hal itu dibahas dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP 31) di Antalya, Turkiye. Melalui dialog bersama pemerintah, pelaku industri, lembaga pembiayaan, dan mitra internasional, AESI mendorong percepatan pemanfaatan energi surya untuk mendukung swasembada energi, memperkuat ekonomi produktif masyarakat, serta memperluas peluang kolaborasi dan investasi energi bersih di Indonesia.
 
AESI bersama Tenggara Strategics mempertemukan perspektif kebijakan, kesiapan industri, inovasi pembiayaan, dan kebutuhan implementasi di berbagai wilayah Indonesia.
 
“Indonesia memiliki visi transisi energi yang kuat, didukung potensi energi surya yang besar dan ekosistem industri yang terus berkembang. Melalui COP 31, AESI membawa perspektif industri nasional ke dialog global sekaligus memperluas kemitraan yang dapat mempercepat ketahanan energi, produktivitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11).
 
 
Dalam sesi Deploying Renewable Energy in Emerging Economies: A Place-Based Approach to Accelerating Deployment, dibahas pendekatan pengembangan energi terbarukan yang selaras dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi ekonomi setiap wilayah.
 
Diskusi membuka ruang pertukaran pengalaman mengenai model implementasi energi bersih di negara berkembang dan peluang kolaborasi lintas negara.
 
Turut dibahas kontribusi PLTS terhadap aktivitas ekonomi produktif desa. Inisiatif ini sejalan dengan agenda Asta Cita, khususnya swasembada energi, ketahanan pangan, dan penguatan perekonomian masyarakat.
 
Wakil Ketua Umum AESI Bidang Kerjasama Antarlembaga, Kewirausahaan, dan Pendanaan, Anggita Pradipta mengangkat potensi skema solar-as-a-service untuk memperluas akses energi surya produktif. Langkah ini diharapkan dapat menghubungkan layanan energi dengan kebutuhan usaha masyarakat melalui struktur komersial yang disepakati.
 
“Percepatan energi surya membutuhkan proyek yang layak secara teknis, menarik bagi investor, dan terjangkau bagi pengguna. Solar-as-a-service membuka peluang partisipasi sektor swasta sekaligus membantu koperasi dan pelaku usaha desa mengelola kebutuhan investasi awal. AESI mendorong ekosistem kemitraan dan pembiayaan agar model ini dapat berkembang secara berkelanjutan,” ujar Anggita. 
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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