Atasi Gang Gelap, AHY Dorong Pemanfaatan Energi Surya di Lingkungan Warga

JawaPos.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong pemanfaatan energi surya di lingkungan warga lewat program PELITA (Penerangan Lingkungan Tenaga Surya).

Ia menjelaskan bahwa lampu yang digunakan dalam program PELITA menyerap dan menyimpan energi matahari pada siang hari, kemudian menyala secara otomatis ketika kondisi mulai gelap. Selain memenuhi kebutuhan penerangan, teknologi ini juga menjadi salah satu bentuk pemanfaatan energi bersih.

“Ini juga bisa dikatakan energi yang bersih karena langsung dengan matahari. Ini adalah masa depan kita,” kata AHY saat meresmikan Program PELITA di Lapangan Voli Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, belum lama ini, dikutip Jumat (30/10).

Program ini memanfaatkan energi matahari sebagai sumber penerangan bagi lingkungan warga. Sebanyak tiga lampu tenaga surya dipasang di Lapangan Voli Petukangan Utara, salah satu fasilitas masyarakat untuk berolahraga dan menggelar berbagai kegiatan bersama.

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“Banyak yang berolahraga di sini, termasuk anak-anak kita. Sore hingga malam hari, mereka kini bisa berolahraga dengan baik, lebih aman, dan tentunya nyaman buat semua,” ujar AHY.

Sementara itu, Ketua Kuda Biru Project, Merry Riana, mengatakan program PELITA merupakan perwujudan proyek kemanusiaan yang digagas AHY untuk menghadirkan bantuan penerangan berbasis tenaga surya yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Program ini berawal dari satu titik di Jakarta Barat, kemudian berkembang hingga 25 titik atas arahan AHY, mencakup wilayah Jakarta, Kepulauan Seribu, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan. Merry berharap setiap titik penerangan dapat memberikan manfaat nyata, terutama menghadirkan rasa aman dan ketenangan bagi warga saat beraktivitas maupun pulang ke rumah pada malam hari.

“Kuda Biru Project adalah proyek kemanusiaan yang digagas oleh Pak AHY, dan PELITA ini salah satu perwujudannya. Kalau selama ini kami memberikan bantuan sosial berupa bansos kepada warga prasejahtera, kami juga ingin memberikan bantuan penerangan yang nyata sehingga berkelanjutan, aman, gratis, tanpa listrik, tidak perlu PLN karena sumbernya bukan dari PLN, tetapi dari matahari,” ujar Merry.