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Penulis: Nanda Prayoga
Kamis, 29 Oktober 2026 | 02.03 WIB

Bukan Cuma untuk Penerangan, Energi Surya Disiapkan Dukung Produktivitas Masyarakat Pesisir

Ilustrasi perahu milik masyarakat pesisir. (Istimewa) - Image

Ilustrasi perahu milik masyarakat pesisir. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemanfaatan energi surya di wilayah pesisir Indonesia mulai diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, tidak hanya memenuhi kebutuhan listrik. Energi bersih diharapkan dapat menunjang sektor perikanan, budi daya laut, hingga pertanian, sekaligus membantu masyarakat mengoptimalkan hasil produksi.

Upaya tersebut menjadi bagian dari inisiatif Sun to Sea yang dikembangkan Global Energy Alliance for People and Planet. Hal ini akan menguji penerapan sistem energi bersih di 20 lokasi percontohan di Indonesia bagian timur, dengan dukungan bantuan teknis senilai USD 1,5 juta yang telah disetujui Asian Development Bank (ADB).

Direktur Jenderal Departemen Asia Tenggara ADB Nianshan Zhang mengatakan kebutuhan energi di desa pesisir tidak berhenti pada ketersediaan listrik. Sistem yang diterapkan juga perlu mendukung mata pencaharian masyarakat serta memiliki skema pembiayaan yang dapat berjalan dalam jangka panjang.

Menurutnya, desa-desa pesisir di Indonesia membutuhkan energi yang tidak sekadar menyediakan penerangan, tetapi juga mendukung penghidupan masyarakat dan memiliki model pembiayaan yang berkelanjutan. Dia menegaskan bahwa Sun to Sea memberikan pendekatan praktis untuk menguji model energi terbarukan, rantai dingin, dan operasional yang sesuai dengan karakteristik setiap desa.

“Sekaligus mengidentifikasi kontribusi yang diperlukan dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta agar solusi tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang. Pembelajaran dari proyek percontohan ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan masyarakat berbasis komunitas di Indonesia dalam skala yang lebih luas,” ujar Nianshan dalam keterangannya pada Rabu (28/10).

Dalam pelaksanaannya, Sun to Sea akan menjajaki penggunaan sistem tenaga surya dan baterai untuk memasok energi bagi berbagai aktivitas produktif dan layanan esensial. Sektor perikanan, budidaya laut, dan pertanian menjadi beberapa bidang yang berpotensi memanfaatkan sistem tersebut.

Program ini juga mencakup pengembangan fasilitas rantai dingin dan pengeringan berbasis tenaga surya. Kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kualitas hasil produksi, mengurangi kehilangan hasil pascapanen, serta meningkatkan nilai tambah produk di tingkat lokal.

Selain mendukung kegiatan ekonomi, pendekatan Sun to Sea turut mencakup peluang pengembangan ekowisata dan restorasi ekosistem. Dengan demikian, pemanfaatan energi bersih diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan masyarakat pesisir terhadap tekanan iklim dan ekonomi.

Chief Executive Officer Global Energy Alliance for People and Planet, Woochong Um mengatakan, pemanfaatan energi bersih memiliki kaitan dengan berbagai aspek pembangunan, termasuk penghidupan masyarakat dan ketahanan pangan. Menurut dia, pelaksanaan program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mengatasi persoalan yang saling berkaitan.

Editor: Diar Candra
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