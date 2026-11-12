Harga Minyak Dunia Memanas, ICP Oktober 2026 Tembus USD 117,24

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) periode Oktober 2026 sebesar USD 117,24 per barel.

ICP pada Oktober 2026 tersebut mengalami kenaikan sebesar USD 4,43 per barel jika dibandingkan dengan ICP September 2026 yang ditetapkan sebesar USD 112,81 per barel.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 416.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Oktober 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan kenaikan ICP sejalan dengan penguatan harga minyak mentah di pasar internasional, yang didorong meningkatnya premi risiko akibat ketegangan geopolitik.

"Rata-rata ICP bulan Oktober 2026 yang naik menjadi USD 117,24 per barel dipengaruhi dinamika pasar internasional dan eskalasi ketegangan geopolitik yang memicu peningkatan premi risiko perang di pasar global. Kenaikan ini terjadi secara menyeluruh pada seluruh benchmark internasional," ujar Laode dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11).

Laode mengatakan, pasar mencermati kelancaran rantai pasok energi global, terutama keamanan fasilitas energi dan lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz dan Bab al-Mandab, dua jalur penting distribusi minyak dunia. Aktivitas transit kapal di Selat Hormuz bahkan sempat menyentuh level terendah.

Persediaan minyak mentah global yang terbatas turut menopang harga. Laporan International Energy Agency (IEA) dan U.S. Energy Information Administration (EIA) menunjukkan persediaan minyak dunia berada pada kondisi ketat.

"EIA mencatat persediaan minyak mentah komersial turun hingga 3,8 persen di bawah rata-rata lima tahun. Di samping itu, kondisi pasar pasokan diesel yang sangat ketat juga memaksa kilang-kilang global mengolah minyak mentah dalam jumlah lebih tinggi," ujarnya.

Proyeksi November 2026

Memasuki November 2026, ICP diproyeksikan bergerak di kisaran USD 103,94 hingga USD 108,94 per barel. Pasar diperkirakan akan mencermati perkembangan politik di Amerika Serikat, arah kebijakan geopolitik global, serta persediaan minyak dunia yang masih rendah.

"Namun demikian, ada faktor penyeimbang yang berpotensi mengurangi tekanan harga, seperti pemulihan aktivitas produksi minyak di Teluk Meksiko AS pascabadai Isaias serta peluang terjadinya penyesuaian premi risiko jika diplomasi global mulai membuahkan hasil," ucapnya.

Laode mengatakan, pemerintah akan terus mencermati pergerakan harga minyak dunia dan faktor-faktor yang memengaruhinya sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional.

Penetapan ICP juga dipastikan tetap transparan dan mencerminkan dinamika pasar internasional, sehingga akuntabel bagi keuangan negara maupun kegiatan usaha hulu migas.

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Berikut sejumlah acuan utama harga minyak dunia:

-- Brent (ICE) naik USD 6,32 menjadi USD 108,34 per barel

-- WTI (Nymex) naik USD 1,25 menjadi USD 96,94 per barel

-- Dated Brent naik USD 8,00 menjadi USD 124,77 per barel