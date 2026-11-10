Harga Minyak Dunia Kompak Melemah, Brent Turun 6 Persen ke USD 92 per Barel

Ilustrasi: Harga minyak dunia.(Dok.JawaPos.com)
JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak melemah pada perdagangan Selasa (10/11) pagi setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump memperkecil kemungkinan untuk meancarkan serangan baru terhadap Iran.
Melansir Investing pada pukul 07:50 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 6,12 poin atau 6,22 persen ke level 92,20 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Senin (9/11) pagi sebesar 97,89 dolar per barel.
Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,24 poin atau 0,29 persen ke level 86,61 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Senin (9/11) pagi sebesar 90,72 dolar per barel.
Melansir Reuters, Trump mengatakan bahwa ia kemungkinan kecil memerintahkan serangan baru terhadap Iran selama pembicaraan untuk mengakhiri konflik terus berlanjut. Meskipun demikian, kedua negara melaporkan kapal-kapal telah terkena serangan di atau dekat Selat Hormuz.
"Hal ini tampaknya telah mendorong para penjual untuk optimistis terhadap prospek perdamaian meskipun pertempuran yang sebenarnya tidak melambat," kata analis TACenergy dalam sebuah catatan.
Pekan lalu, Trump mengisyaratkan akan melanjutkan serangan terhadap Iran dan Teheran bersumpah akan membalas dengan menyerang target AS dan Israel. Namun, belum ada tanda-tanda operasi militer AS berskala besar.
Seorang pejabat keamanan senior Iran mengatakan kepada media pemerintah negara itu, bahwa Teheran tidak berencana untuk bernegosiasi kecuali Washington mengambil langkah-langkah praktis untuk memenuhi tujuh syarat yang ditetapkan dalam perjanjian sementara bulan Juni.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Menteri Luar Negeri Oman dalam percakapan telepon pada hari Senin, menekankan perlunya lanjutan upaya diplomatik untuk mengatasi krisis regional dan menjaga keamanan maritim serta jalur laut, demikian dilaporkan media pemerintah Saudi.
Pada hari Senin, Trump bertemu dengan perdana menteri Qatar, yang telah menjadi mediator, meskipun para pejabat senior AS dan negara-negara Teluk meragukan peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022