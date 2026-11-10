Harga Minyak Dunia Kompak Melemah, Brent Turun 6 Persen ke USD 92 per Barel

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak melemah pada perdagangan Selasa (10/11) pagi setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump memperkecil kemungkinan untuk meancarkan serangan baru terhadap Iran.

Melansir Investing pada pukul 07:50 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 6,12 poin atau 6,22 persen ke level 92,20 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Senin (9/11) pagi sebesar 97,89 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,24 poin atau 0,29 persen ke level 86,61 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Senin (9/11) pagi sebesar 90,72 dolar per barel.

Melansir Reuters, Trump mengatakan bahwa ia kemungkinan kecil memerintahkan serangan baru terhadap Iran selama pembicaraan untuk mengakhiri konflik terus berlanjut. Meskipun demikian, kedua negara melaporkan kapal-kapal telah terkena serangan di atau dekat Selat Hormuz.

"Hal ini tampaknya telah mendorong para penjual untuk optimistis terhadap prospek perdamaian meskipun pertempuran yang sebenarnya tidak melambat," kata analis TACenergy dalam sebuah catatan.

Pekan lalu, Trump mengisyaratkan akan melanjutkan serangan terhadap Iran dan Teheran bersumpah akan membalas dengan menyerang target AS dan Israel. Namun, belum ada tanda-tanda operasi militer AS berskala besar.

Seorang pejabat keamanan senior Iran mengatakan kepada media pemerintah negara itu, bahwa Teheran tidak berencana untuk bernegosiasi kecuali Washington mengambil langkah-langkah praktis untuk memenuhi tujuh syarat yang ditetapkan dalam perjanjian sementara bulan Juni.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Menteri Luar Negeri Oman dalam percakapan telepon pada hari Senin, menekankan perlunya lanjutan upaya diplomatik untuk mengatasi krisis regional dan menjaga keamanan maritim serta jalur laut, demikian dilaporkan media pemerintah Saudi.