ESDM Buka Penawaran Langsung 4 Blok Migas, Investor Bisa Pilih Skema Kontrak

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang investasi di empat wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) dengan luas total mencapai 33.914 kilometer persegi.

Keempat wilayah tersebut berada di lepas pantai Papua, Papua Barat Daya, Laut Arafuru, hingga lepas pantai Nusa Tenggara Timur.

Melalui Direktorat Jenderal Migas, pemerintah menetapkan WK Cerera, Areca-Bruni, South Tanimbar, dan Namori sebagai WK Available.

Status tersebut membuka kesempatan bagi badan usaha (BU) dan bentuk usaha tetap (BUT) untuk kembali mengajukan penawaran dalam kegiatan eksplorasi migas.

Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman, mengatakan penawaran wilayah kerja menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong investasi hulu migas sekaligus menjaga ketersediaan energi nasional.

"Dalam rangka meningkatkan investasi sekaligus menjaga ketersediaan energi nasional di masa depan, Kementerian ESDM terus membuka penawaran wilayah kerja guna mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diharapkan dapat meningkatkan produksi nasional dan menambah temuan cadangan-cadangan baru," ujar Laode dalam keterangan yang diterima, Selasa (10/11).

Keempat WK tersebut ditetapkan sebagai WK Available melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 133.K/MG.04/DJM/2026 tertanggal 9 November 2026 tentang Hasil Lelang Reguler Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahap I Tahun 2026.

Investor dapat berpartisipasi melalui mekanisme Penawaran Langsung, baik dengan maupun tanpa Studi Bersama. Pemerintah juga menyediakan dua pilihan bentuk kontrak kerja sama, yakni cost recovery dan gross split.

Dari keempat wilayah tersebut, WK Namori memiliki luas terbesar, yakni 9.769,82 kilometer persegi. Wilayah yang berada di lepas pantai Nusa Tenggara Timur itu diperkirakan memiliki potensi sumber daya 17.475 juta barel minyak (MMBO) atau 38,5 triliun kaki kubik (TCF) gas.