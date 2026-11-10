Indonesia Jajaki Investasi Infrastruktur Transportasi dengan Perusahaan Austria

JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka peluang investasi dan kemitraan dengan perusahaan Austria. Langkah ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.

Kerja sama tersebut diharapkan mencakup pemanfaatan teknologi, inovasi, hingga transfer pengetahuan.

Upaya itu dijajaki melalui Forum Bisnis Investasi Infrastruktur Transportasi Indonesia-Austria yang digelar di Jakarta, Senin (9/11).

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan pembangunan infrastruktur nasional membutuhkan dukungan pembiayaan dan partisipasi sektor swasta.

Pasalnya, ia menyebutkan bahwa kebutuhan investasi tidak dapat sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah.

Menurut Dida, partisipasi sektor swasta, dukungan lembaga pembiayaan, serta kemitraan strategis menjadi elemen penting untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia.

"Kami melihat peluang yang besar bagi perusahaan Austria untuk berpartisipasi, khususnya melalui kontribusi keahlian, teknologi, inovasi, serta transfer pengetahuan dalam pengembangan infrastruktur transportasi nasional,” ujar Dida dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (10/11).

Dida mengatakan, infrastruktur transportasi menjadi sektor strategis untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Pengembangan infrastruktur juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.