Cadangan Batu Bara RI Didominasi Kalori Rendah, PLN EPI Ubah Teknologi 16 PLTU

JawaPos.com - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyiapkan program penyesuaian teknologi pada 16 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) agar dapat menggunakan batu bara berkalori rendah.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan cadangan batu bara domestik sekaligus mengantisipasi kebutuhan pembangkit listrik yang diproyeksikan mencapai 174 juta ton pada 2027.

Program penyesuaian kualitas batu bara atau coal switching itu akan dilaksanakan secara bertahap. Melalui program tersebut, sejumlah PLTU diharapkan mampu memanfaatkan batu bara kategori Low Rank Coal (LRC), termasuk dengan nilai kalor hingga GAR 3.600 kkal/kg.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto, mengatakan strategi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan energi primer pembangkit dengan karakteristik sumber daya batu bara yang tersedia di dalam negeri.

Menurutnya, kebutuhan batu bara untuk pembangkit PLN Group dan Independent Power Producer (IPP) pada 2027 diproyeksikan mencapai 174 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas 98 juta ton untuk pembangkit PLN Group dan 76 juta ton untuk pembangkit IPP.

Berdasarkan karakteristik nilai kalor, kebutuhan tersebut didominasi batu bara kategori Medium Rank Coal (MRC) sebesar 89 juta ton. Kemudian, kebutuhan batu bara LRC mencapai 76 juta ton dan High Rank Coal (HRC) sebesar 8,51 juta ton.

"Sebagian besar pembangkit kita didesain untuk menggunakan batu bara dengan kalori menengah. Sementara itu, ketersediaan batu bara di Indonesia lebih banyak pada kategori kalori rendah. Ini menjadi tantangan yang perlu kita jawab bersama," ujar Rakhmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (10/11).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi yang diterbitkan Badan Geologi dan menjadi rujukan neraca nasional dalam Kepmen ESDM Nomor 228 Tahun 2025, cadangan batu bara Indonesia memang didominasi kategori LRC.

Total cadangan batu bara berkalori rendah mencapai 24,06 miliar ton atau sekitar 75,3 persen dari keseluruhan cadangan nasional. Sementara itu, cadangan MRC tercatat 4,54 miliar ton atau 14,2 persen dan HRC sebesar 3,36 miliar ton atau 10,5 persen.