Pasokan Bio-CNG ke PLTGU Belawan Medan Mulai Mengalir

PLN EPI mulai memasok compressed biomethane gas (bio-CNG) sebagai campuran bahan bakar ke PLTGU Belawan, Medan, Sumatera Utara. (ANTARA)
JawaPos.com - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mulai memasok compressed biomethane gas (bio-CNG) sebagai campuran bahan bakar ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Belawan, Medan, Sumatera Utara.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, langkah ini menjadi bagian dari upaya diversifikasi energi primer melalui pemanfaatan gas terbarukan berbasis limbah organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus mendukung transisi energi nasional.
Ia mengatakan, pemanfaatan bio-CNG di PLTGU Belawan telah melalui sejumlah tahapan persiapan, mulai dari pengujian teknis, uji coba operasional, hingga studi kelayakan.
Pada 8 Oktober 2026, PLN EPI memulai pengiriman pertama bio-CNG secara kontraktual untuk digunakan sebagai campuran bahan bakar pembangkit.
Pada tahap awal, bio-CNG dipasok dari fasilitas produksi mitra PLN EPI, PT KIS Biofuels Indonesia, dengan proporsi campuran 2 persen dari total kebutuhan bahan bakar PLTGU Belawan.
Kontribusi awal bio-CNG terhadap pembangkitan diperkirakan di bawah 1-2 megawatt (MW).
Hokkop mengatakan, implementasi ini menjadi langkah awal untuk menguji pemanfaatan biometana dalam operasional pembangkit sekaligus membuka peluang peningkatan penggunaan gas terbarukan secara bertahap.
PLN EPI menargetkan peningkatan bauran bio-CNG secara bertahap hingga mencapai 10 persen pada 2030.
Target tersebut akan didukung melalui pengembangan kapasitas produksi, penguatan rantai pasok bahan baku, serta perluasan kerja sama dengan mitra industri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022