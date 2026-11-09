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Penulis: Mohamad Nur Asikin
Senin, 9 November 2026 | 23.24 WIB

Kebutuhan Data Center Naik Pesat, Studi Wartsila: Pembangkit Off-Grid Hemat Hingga Rp4.000 Triliun

Febron Siregar, Sales Director Wartsila Energy. (Istimewa) - Image

Febron Siregar, Sales Director Wartsila Energy. (Istimewa)

JawaPos.com - Bisnis data center yang membutuhkan daya besar dalam operasionalnya terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan komputasi awan (cloud computing), kecerdasan buatan (AI), hingga pertumbuhan ekonomi digital. Kapasitas pusat data global diperkirakan bakal meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2035.

Anders Lindberg, President Warsila Energy dan Executive Vice President Warsila, mengatakan data cente menjadi sorotan karena besarnya daya listrik yang mereka konsumsi, tetapi masih sedikit perhatian terhadap apa yang dapat diberikan kembali oleh infrastruktur energinya. Memilih teknologi yang tepat dapat mempercepat pembangunan pusat data, memangkas biaya, serta mengurangi tekanan terhadap sumber daya lahan dan air. 

"Pilihan teknologi yang kita ambil hari ini akan membentuk jauh lebih dari sekadar ekonomi digital. Pemerintah, regulator, dan operator sistem perlu memberikan penghargaan atas fleksibilitas yang dapat disediakan oleh aset-aset ini, untuk mengubah salah satu tantangan terbesar sektor ketenagalistrikan menjadi penggerak transisi energi,” katanya.

Studi terbaru dari produsen pembangkit listrik  Wartsila memaparkan bagaimana pilihan sumber daya listrik yang lebih cerdas dapat mengubah lonjakan kebutuhan data center menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan energi terbarukan, sekaligus menekan biaya serta penggunaan lahan dan air secara signifikan.

Studi bertajuk 'Unlock power. Unleash growth: How data centres can create tomorrow’s power system flexibility' menemukan bahwa memasok listrik untuk pusat data berkapasitas 55 GW dengan mesin fleksibel di luar jaringan (off-grid), daripada Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) (combined-cycle gas turbine/CCGT), dapat menghemat Rp4.000 triliun (EUR 196 miliar) selama periode 20 tahun.

Di Indonesia, pasar pusat data tumbuh pesat dan Batam muncul sebagai hub regional untuk investasi infrastruktur digital, selain sejumlah kota lainnya seperti Jakarta dan Surabaya. 

Pertumbuhan ini juga bakal meningkatkan permintaan pasokan listrik yang andal dan dapat dihadirkan sesuai jadwal proyek. Pembangkit listrik di lokasi (onsite power) menjadi pilihan yang semakin menarik bagi pengembang pusat, karena memungkinkan pengembang pusat data menghindari antrean penyambungan listrik yang panjang.

Febron Siregar, Sales Director Wartsila Energy, mengatakan bahwa tingginya permintaan data center membutuhkan infrastruktur terkait pasokan listik yang tersedia. "Seiring berkembangnya Batam sebagai hub pusat data, ketersediaan listrik dan air akan menjadi pertimbangan penting," kata Febron Siregar.

Mengandalkan pasokan listrik dengan pembangkit reguler membutuhkan waktu yang cukup panjang. Seperti yang dikatakan Stuti Gandotra yang menyebutkan pemenuhan pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik data center membutukan 4 tahun di Amerika Serikat dan di Jepang butuh kesiapan utilisasi sekitar 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan data center.

"Mesin pembangkit listrik di lokasi, dapat mempercepat penerapan sehingga membantu pengembang menghindari masa tunggu yang lama," katanya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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