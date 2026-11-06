Serangan Kapal Tanker Picu Lonjakan Harga Minyak Dunia, Brent Dekati USD 100

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kembali meningkat cukup signifikan pada perdagangan Jumat (6/11) pagi setelah investor mencermati perkembangan perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Melansir Investing pada pukul 07:53 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 4,70 poin atau 4.97 persen ke level 99,32 dolar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Kamis (5/11) pagi sebesar 94,62 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,45 poin atau 0,50 persen ke level 90,97 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Kamis (5/11) pagi sebesar 88,07 dolar per barel.

Melansir Reuters, lonjakan harga terkaji karena kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak turut meningkat menyusul serangkaian serangan terhadap kapal tanker di kawasan Teluk.

Analis komoditas UBS, Giovanni Staunovo, mengatakan ketidakpastian konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor yang menopang harga minyak.

"Situasi di Timur Tengah masih belum terselesaikan, sehingga harga minyak mengalami pemulihan," ujarnya.

Kekhawatiran pasar juga dipicu meningkatnya insiden serangan terhadap kapal tanker. Badan keamanan maritim Inggris, UK Maritime Trade Operations (UKMTO), mencatat sedikitnya lima kapal melaporkan insiden sejak Minggu.

Intensitas serangan tersebut mendekati rekor pada Oktober lalu, ketika UKMTO mencatat 35 kapal mengalami insiden, jumlah tertinggi selama perang berlangsung.

Presiden Lipow Oil Associates, Andy Lipow, menilai laporan kapal tanker yang terkena ranjau maupun menjadi sasaran drone terus membayangi pasar minyak. Sikap Iran yang belum berubah terkait negosiasi dengan AS juga menambah ketidakpastian.