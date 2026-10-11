Siapa Isla Energy? Perusahaan yang Bakal Kelola SPBU Shell di Indonesia

Sejumlah kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Shell di Jalan Husein Sastranegara.
JawaPos.com - PT Isla Energy Indonesia akan menjadi nama baru yang akan melakukan bisnis jual beli bahan bakar minyak (BBM) dengan mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Nama Isla Energy muncul setelah rencana pengalihan operasional bisnis SPBU milik PT Shell Indonesia. Perusahaan tersebut disiapkan sebagai entitas pengelola SPBU Shell seiring proses pemisahan bisnis dan pengalihan kepemilikan kepada Sefas Group.
Sebelumnya, Shell Indonesia mengonfirmasi pengalihan bisnis SPBU kepada Isla Energy sebagai bagian dari proses transisi kepemilikan. Perubahan tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 30 Oktober 2026, setelah proses pengalihan selesai.
Manajemen Shell Indonesia mengungkap bahwa langkah ini menjadi bagian dari proses transisi kepemilikan bisnis SPBU Shell kepada Sefas Group.
“PT Shell Indonesia telah menyetujui pemisahan dan pengalihan bisnis SPBU di Indonesia kepada PT Isla Energy Indonesia sebagai bagian dari proses transisi kepemilikan kepada Sefas Group,” tulis manajemen Shell Indonesia kepada JawaPos.com, Minggu (11/10).
Isla Energy merupakan perusahaan yang disiapkan untuk menampung bisnis SPBU Shell yang dipisahkan dari bisnis pelumas PT Shell Indonesia. Proses pemisahan tersebut dikenal sebagai spin-down, yakni pemisahan bisnis melalui proses hukum untuk mendukung penyelesaian transaksi pengalihan kepemilikan.
Manajemen Shell Indonesia menjelaskan, Shell saat ini mengoordinasikan kedua proses tersebut dengan tujuan agar proses spin-down dan penyelesaian transaksi dapat berlangsung secara selaras.
Meski terdapat perubahan kepemilikan, manajemen memastikan operasional SPBU Shell tetap berjalan selama masa transisi. Pengalaman pelanggan juga disebut tidak mengalami perubahan.
“Tidak terdapat perubahan terhadap pengalaman pelanggan dan SPBU Shell akan tetap beroperasi. Produk, standar layanan, dan manfaat Shell GO+ tetap tersedia selama masa transisi dengan tetap tunduk pada persetujuan dan ketentuan yang berlaku,” tulisnya.
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