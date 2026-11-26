JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Kamis (26/11). Rupiah ditutup melemah sebesar 102 poin menjadi Rp 18.332 per dolar AS (USD) pada perdagangan Rabu (25/11).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri. "Untuk perdagangan (26/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.330 - Rp 18.400,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Kamis (26/11).

Ibrahim mengatakan, penegasan Morgan Stanley Capital International (MSCI) bahwa usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market tetap berlaku menjadi sentimen negatif bagi pasar keuangan domestik. Menurutnya, pernyataan tersebut sekaligus membantah pemberitaan yang menyebutkan CEO MSCI, Henry Fernandez, bersedia mempertimbangkan alternatif lain setelah melakukan pembicaraan dengan Presiden Prabowo.

“Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketidakpastian dan mendorong sikap lebih berhati-hati terhadap saham-saham Indonesia. Kekhawatiran terbesar adalah kemungkinan berkurangnya minat investor asing, meningkatnya risiko arus keluar modal, serta tekanan terhadap IHSG dan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Ibrahim mengatakan ke depannya pasar akan mencermati langkah pemerintah dan otoritas bursa dalam memperbaiki transparansi, keterbukaan informasi, serta tata kelola pasar modal agar kepercayaan investor global dapat kembali pulih.

Selain itu, sikap hati-hati masih mewarnai pergerakan pasar menjelang rilis data perdagangan Oktober dan inflasi November yang dijadwalkan pekan depan. Investor cenderung menahan transaksi besar sambil menunggu kepastian mengenai kondisi ekonomi domestik, khususnya perkembangan ekspor-impor dan stabilitas harga barang.

“Data perdagangan akan menjadi perhatian untuk melihat kekuatan surplus neraca perdagangan dalam menopang pasokan valuta asing dan menjaga stabilitas rupiah,” ucapnya.

Sementara itu, data inflasi November akan menjadi indikator penting untuk mengukur tekanan kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi tertekan dan ruang Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan suku bunga menjadi semakin terbatas.