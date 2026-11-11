Modal Rp1 Juta Bisa Dapat Imbal Hasil 7,05 Persen, Ini Cara Beli ST017

JawaPos.com - Siapa bilang berinvestasi harus besar. Kementerian Keuangan kembali menawarkan produk investasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel kepada masyaraKat luas sebagai bagian untuk melengkapi pembiayaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN).

Mengutip informasi resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, penawaran Sukuk Tabungan ST017 dibuka pada 6 November hingga 2 Desember 2026 dengan dengan target indikatif Rp15 triliun. Instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel yang dikelola berdasarkan prinsip syariah ini dapat dibeli oleh individu Warga Negara Indonesia, termasuk generasi muda.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, mengatakan pembelian SBSN merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara.

“Melalui Sukuk Tabungan, masyarakat dapat berinvestasi berdasarkan prinsip syariah sekaligus berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh masyarakat,” ujar Deni.

Pemerintah membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga infrastruktur. Kebutuhan tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan fiskal APBN 2027, yaitu “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.

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Instrumen investasi berbasis syariah tersebut ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia (WNI). Melalui penerbitan ST017, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Sukuk Tabungan ST017 tersedia dalam dua pilihan tenor, yakni ST017T2 dengan jangka waktu dua tahun dan ST017T4 dengan tenor empat tahun.

Untuk ST017T2, pemerintah menetapkan imbal hasil minimal sebesar 6,95 persen per tahun. Sementara itu, ST017T4 menawarkan imbal hasil minimal sebesar 7,05 persen per tahun.

Kedua seri tersebut menggunakan skema imbal hasil mengambang dengan batas minimal atau floating with floor. Artinya, imbal hasil dapat menyesuaikan perubahan BI Rate, tetapi tidak akan lebih rendah dari tingkat imbal hasil minimal yang ditetapkan saat penerbitan.