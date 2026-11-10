Pemerintah Rogoh Rp 883 Miliar untuk Subsidi Tiket Nataru 2026/2027

JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan pemerintah menyiapkan subsidi tiket hingga Rp883,4 miliar untuk empat moda transportasi guna meringankan biaya perjalanan masyarakat, sekaligus memastikan mobilitas tetap terjangkau saat angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027.

Dudy mengatakan, menjelang angkutan libur akhir tahun, pihaknya mengoordinasikan pemberian stimulus tarif transportasi, sekaligus mengintensifkan pengawasan keselamatan demi memastikan mobilitas masyarakat aman, nyaman, dan terjangkau.

"Guna meringankan biaya perjalanan liburan dan pulang kampung, pemerintah menyiapkan stimulus tarif sebesar Rp 883,4 miliar untuk empat moda transportasi, yaitu pesawat udara, kereta api, kapal Pelni, dan kapal penyeberangan ASDP," kata Dudy terkonfirmasi di Jakarta, Selasa (10/11).

Selain meringankan ongkos perjalanan masyarakat, penghematan tersebut diharapkan dapat mendongkrak konsumsi produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan menggerakkan perekonomian di daerah tujuan.

Mengingat kuota stimulus terbatas, kata Menhub, masyarakat diimbau merencanakan perjalanan serta memesan tiket lebih awal melalui kanal resmi masing-masing operator guna menghindari penipuan.

Bersamaan dengan program stimulus tersebut, Menhub menegaskan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama.

Dia menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk mengintensifkan ramp check atau pemeriksaan kelaikan sarana transportasi di seluruh moda, mencakup angkutan jalan, penyeberangan, laut, udara, dan perkeretaapian.

"Kami ingin memastikan setiap masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa Natal dan Tahun Baru dapat menggunakan transportasi yang selamat, aman, dan laik operasi, sehingga pemeriksaan keselamatan harus dilakukan secara menyeluruh," ujar Menhub.

Langkah pencegahan dan kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027 diwujudkan melalui pengawasan ketat di berbagai sektor transportasi untuk memastikan seluruh moda beroperasi aman, selamat, dan laik jalan.