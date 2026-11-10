IHSG Berpotensi Terkoreksi Kembali, Cek Rekomendasi Saham ADMR hingga RAJA

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan kembali melemah pada perdagangan Selasa (10/11), setelah ditutup menguat sebesar 0,46 persen ke level 5,073 pada perdagangan Senin (9/11).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG masih berada pada bagian dari wave (v) dari wave [v], dengan potensi koreksi jangka pendek menuju 4,995-5,037.
Namun, yang perlu diwaspadai adalah risiko koreksi yang lebih 4,763-4,807 apabila IHSG menyentuh 4,824.
Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4,847-4,763 sedangkan resistance di level 5,143-5,247.
MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Selasa (10/11).
Masing-masing PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), dan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA).
Keempat saham tersebut direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness dan Trading Buy.
Saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) hari ini direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness.
Saham ADMR sebelumnya menguat 0,76 persen ke level 1.320, dengan volume pembelian yang masih dominan meskipun mulai mengecil.
MNC Sekuritas memperkirakan posisi ADMR saat ini berada pada bagian dari wave c dari wave (b).
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