Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo
Selasa, 10 November 2026 | 15.02 WIB

IHSG Berpotensi Terkoreksi Kembali, Cek Rekomendasi Saham ADMR hingga RAJA

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan kembali melemah pada perdagangan Selasa (10/11), setelah ditutup menguat sebesar 0,46 persen ke level 5,073 pada perdagangan Senin (9/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG masih berada pada bagian dari wave (v) dari wave [v], dengan potensi koreksi jangka pendek menuju 4,995-5,037.

Namun, yang perlu diwaspadai adalah risiko koreksi yang lebih 4,763-4,807 apabila IHSG menyentuh 4,824.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4,847-4,763 sedangkan resistance di level 5,143-5,247.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Selasa (10/11).

Masing-masing PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), dan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA).

Keempat saham tersebut direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness dan Trading Buy.

Saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) hari ini direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. 

Saham ADMR sebelumnya menguat 0,76 persen ke level 1.320, dengan volume pembelian yang masih dominan meskipun mulai mengecil.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ADMR saat ini berada pada bagian dari wave c dari wave (b).

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
IHSG Jelang Akhir Pekan "rebound" di Tengah Pelemahan Bursa Asia - Image
Ekonomi

IHSG Jelang Akhir Pekan "rebound" di Tengah Pelemahan Bursa Asia

Sabtu, 7 November 2026 | 01.34 WIB

IHSG Jumat Ini Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi 4 Saham MNC Sekuritas - Image
Ekonomi

IHSG Jumat Ini Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi 4 Saham MNC Sekuritas

Jumat, 6 November 2026 | 15.03 WIB

IHSG Berpotensi Melemah ke 4.763, MNC Sekuritas Ungkap 4 Saham Pilihan Pada Kamis Ini - Image
Ekonomi

IHSG Berpotensi Melemah ke 4.763, MNC Sekuritas Ungkap 4 Saham Pilihan Pada Kamis Ini

Kamis, 5 November 2026 | 14.56 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore