The Fed Berpeluang Naikkan Suku Bunga, Bikin Rupiah Diprediksi Melemah

Pegawai menunjukan uang dolar AS di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (dok. Jawa Pos/Salman Toyibi)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Selasa (10/11), setelah ditutup menguat 4 poin menjadi Rp 18.085 per dolar AS pada perdagangan Senin (9/11).
Peluang yang kuat dari bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) untuk menaikkan suku bunga akhir tahun ini dinilai berpengaruh pada pelemahan rupiah.
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan secara keseluruhan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri.
"Untuk perdagangan (10/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.080 - Rp 18.130,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Selasa (10/11).
Ibrahim mengatakan, salah satu sentimen eksternal yang memengaruhi pergerakan rupiah berasal dari kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS).
Ekonomi AS mencatatkan penambahan 165.000 lapangan kerja pada Oktober, lebih dari dua kali lipat dari perkiraan sebesar 65.000.
Sementara itu, angka penambahan lapangan kerja pada September direvisi naik menjadi 60.000 dari sebelumnya 29.000. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,1 persen dari 4,2 persen.
Menurut Ibrahim, penyerapan tenaga kerja yang lebih kuat menunjukkan pasar tenaga kerja AS masih tangguh.
Kondisi tersebut memberikan ruang lebih luas bagi The Fed, untuk melanjutkan upaya pengendalian inflasi.
"Hal ini memperkuat argumen bagi kenaikan suku bunga di bulan Desember," ujarnya.
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