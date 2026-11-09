Garuda Indonesia Rombak Jajaran Pengurus, Purnawirawan TNI AU jadi Wadirut

JawaPos.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menunjuk Purnawirawan TNI Angkatan Udara (AU), Hadiyan Sumintaatmadja sebagai Wakil Direktur Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Selain menetapkan Hadiyan sebagai Wakil Direktur Utama, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Sophia I Wattimena sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko serta António José Vasconcelos Franco Gomes de Menezes sebagai Komisaris Independen.

“Melalui keputusan RUPSLB tersebut, pemegang saham menetapkan Hadiyan Sumintaatmadja sebagai Wakil Direktur Utama,” tulis manajemen Garuda Indonesia, dikutip Senin (9/11).

Manajemen menyebut perubahan susunan pengurus tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, kesinambungan kepemimpinan, serta transformasi bisnis Garuda Indonesia Group.

Dalam rapat yang sama, pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Balagopal Kunduvara dari jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko serta Trey Urbahn dari posisi Komisaris Independen.

“Perseroan menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Balagopal Kunduvara serta Trey Urbahn selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tulisnya.

Keputusan tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diselenggarakan pada Jumat (6/11) lalu di Auditorium Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Tangerang.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 374.992.708.164 lembar saham atau 92,115 persen dari keseluruhan saham dengan hak suara yang sah.

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, penyesuaian rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD III) atau rights issue, serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan.