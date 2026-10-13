Eksklusif! 24 Seniman Bangun Monumen Digital Timnas Indonesia, Kisah Haru di Balik GARUDA 2026

GARUDA 2026, menghadirkan ruang ganti virtual 3D sebagai monumen digital mengabadikan keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. (Dok. offwg.lab)
JawaPos.com - Kemenangan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 menginspirasi offwg.lab menggandeng 24 ilustrator Indonesia.
Mereka membangun GARUDA 2026, sebuah monumen digital berbentuk ruang ganti pemain tiga dimensi (3D).
Melalui proyek bertajuk Locker Room Kita dengan alamat website garuda2026.offwg.com, mereka ingin mengabadikan perjuangan para pemain sekaligus menjaga kenangan bersejarah sepak bola Indonesia agar tidak hilang ditelan waktu.
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Bagi Sobi, founder offwg.lab, keberhasilan Timnas Indonesia bukan sekadar perayaan sebuah trofi, melainkan jawaban atas kerinduan yang tersimpan sejak masa kecil.
Ingatan tentang kegagalan mengangkat piala ketika masih duduk di bangku sekolah dasar kembali hadir saat skuad Garuda akhirnya menjadi juara.
“Bagi saya, kemenangan ini punya hubungan dengan ingatan masa kecil. Waktu masih SD, saya menonton Timnas bermain begitu menjanjikan, tetapi malam itu kita belum berhasil mengangkat piala,” ujar Sobi kepada JawaPos.com, Selasa (13/10).
“Jadi, ketika kemenangan yang lama ditunggu akhirnya datang, saya merasa ada kegembiraan yang sejak kecil belum sempat saya rayakan,” ujar dia.
Perasaan itulah yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah karya digital melalui kemampuan teknologi dan desain yang dimiliki offwg.lab.
Bersama para seniman, Sobi ingin menghadirkan ruang untuk mengenang pemain, memahami statistik, sekaligus menikmati interpretasi artistik tentang perjuangan Timnas Indonesia.
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