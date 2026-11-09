IHSG Ditutup Menguat, Cermin "Technical Rebound" Usai Alami Koreksi

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup menguat, seiring technical rebound usai koreksi yang cukup tajam dalam beberapa pekan terakhir.

IHSG pada Senin sore ditutup menguat 23,34 poin atau 0,46 persen persen ke posisi 5.073,77. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 menguat 4,11 poin atau 0,79 persen ke posisi 522,39.

“Menurut kami, penguatan IHSG sebesar 0,46 persen ke level 5.073,77 pada perdagangan hari ini lebih mencerminkan technical rebound setelah koreksi pasar yang cukup tajam dalam beberapa pekan terakhir,” kata Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto saat dihubungi ANTARA, di Jakarta, Senin.

Rully memandang, kenaikan ini merupakan perkembangan positif. Meski begitu, ia menambahkan bahwa pihaknya belum melihat perkembangan tersebut sebagai indikasi perubahan tren pasar secara berkelanjutan.

Dari sisi domestik, perhatian investor masih tertuju pada perkembangan MSCI, terutama menjelang pengumuman hasil review pada 11 November mendatang.

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Ketidakpastian terkait komposisi indeks, free float, dan prospek klasifikasi Indonesia masih menjadi faktor utama yang membatasi pemulihan kepercayaan investor.

Di sisi lain, sejumlah indikator ekonomi domestik yang relatif baik, termasuk pertumbuhan ekonomi kuartal III sebesar 5,47 persen (year on year/yoy), memberikan dukungan terhadap sentimen pasar.

“Namun, kami melihat dampaknya masih relatif terbatas dibandingkan tekanan yang berasal dari ketidakpastian MSCI,” ujar Rully.

Dari sisi eksternal, pasar masih mencermati perkembangan suku bunga The Fed, imbal hasil (yield) US Treasury, serta pergerakan dolar AS.

Data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang relatif kuat meningkatkan kekhawatiran bahwa kebijakan moneter AS akan tetap ketat, sehingga berpotensi membatasi arus modal ke emerging markets, termasuk Indonesia.

“Secara keseluruhan, kami memperkirakan IHSG masih akan bergerak volatil dalam jangka pendek,” kata Rully.

Ia menambahkan, penguatan hari ini dipandang belum cukup untuk mengubah pandangan yang masih waspada atau cautious terhadap pasar saham Indonesia, terutama selama belum ada perkembangan yang lebih konkret terkait reformasi pasar modal dan penanganan isu MSCI.

Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya mencatat bahwa perkembangan positif IHSG pada Senin turut didorong oleh berlanjutnya pelemahan harga minyak Brent di kisaran 96 dolar AS per barel, di tengah harapan meredanya konflik AS-Iran.

Selanjutnya, indeks Keyakinan Konsumen Indonesia tercatat naik ke level 119,9 pada Oktober 2026. Sedangkan penjualan sepeda motor di domestik tumbuh 7,9 persen (yoy) pada Oktober 2026, melambat dari 15,37 persen di September 2026.

“Secara teknikal, MACD IHSG membentuk golden cross dan stochastic RSI bergerak menguat di area pivot mendekati area overbought. Sehingga diperkirakan IHSG akan menguji level 5.100—5.200,” kata Ratna.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sebelas sektor bergerak variatif dengan lima sektor mengalami penguatan dan enam lainnya mengalami pelemahan.

Sektor yang mengalami penguatan dipimpin oleh sektor energi sebesar 1,89 persen dan sektor barang konsumen non-primer sebesar 1,14 persen. Sementara sektor yang mengalami pelemahan terdalam yakni sektor teknologi sebesar 1,08 persen, diikuti sektor barang baku 0,75 persen.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1,191 juta kali transaksi, dengan volume perdagangan mencapai 22,20 miliar lembar saham dan nilai transaksi sebesar Rp9,283 triliun. Sebanyak 391 saham menguat, 279 saham melemah, dan 293 saham tidak mengalami perubahan harga.