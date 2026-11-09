Ekonom Sebut Gejolak IHSG dan Pembekuan MSCI Jadi Momentum Evaluasi Krusial

JawaPos.com - Gejolak tajam yang melanda Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) belakangan ini menjadi sorotan serius para akademisi. Koreksi masif di lantai bursa dinilai sebagai momentum evaluasi krusial bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi, transparansi, serta tata kelola investasi nasional.

Pakar manajemen keuangan dan ekonom Universitas Airlangga (Unair) Wisudanto mengungkapkan volatilitas tinggi tersebut tidak lepas dari sentimen global. Termasuk pembekuan rebalancing dan perubahan komponen saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Sebelumnya, IHSG sempat mencatatkan reli fantastis sejak titik terendah pandemi pada 24 Maret 2020 dengan lonjakan hingga 132 persen, hingga mencapai rekor tertinggi di level 9.134,70 pada 20 Januari 2026. Namun, tren tersebut berbalik arah dan memicu penyusutan kapitalisasi pasar yang signifikan.

Wisudanto melihat penurunan kapitalisasi pasar tersebut lebih mencerminkan penyesuaian valuasi pasar. Bukan serta-merta menandakan adanya arus keluar dana tunai dalam jumlah yang sama persis.

"Pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen menunjukkan bahwa sektor riil masih mengalami ekspansi. Namun, kenaikan IHSG yang sangat tinggi harus diuji apakah sejalan dengan pertumbuhan laba, arus kas, serta valuasi fundamental perusahaan yang tercatat," ujar Wisudanto Senin (9/11).