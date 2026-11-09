Serapan Gabah Petani Tembus 4,4 Juta Ton, Bulog: Tertinggi Sepanjang Sejarah

Pegawai memasukkan gabah untuk diproses menjadi beras di penggilingan padi bertenaga listrik. (dok. JawaPos.com)
JawaPos.com – Badan Urusan logistik (Bulog) menyebut serapan gabah petani tercatat tembus 4,4 juta ton setara beras hingga saat ini.
"Serapan itu tertinggi selama Indonesia merdeka, belum pernah sampai angka 4,4 juta ton," ujar Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani usai rapat kerja dengan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Minggu (8/11) sebagaimana dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan, penyerapan gabah petani besar-besaran itu menjadi langkah memperkuat cadangan pangan untuk mengantisipasi dinamika global.
Menurut Rizal, penyerapan gabah hasil panen petani itu digencarkan pihaknya sejak awal tahun.
Terutama setelah muncul proyeksi ancaman kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino, yang berpotensi mempengaruhi produksi pangan nasional.
Strategi tersebut bertujuan untuk mengamankan cadangan beras dalam jumlah yang memadai, sebagai antisipasi potensi penurunan produksi akibat cuaca ekstrem maupun gangguan pasokan pangan dunia.
"Direktur Pengadaan kami, kami perintahkan untuk menyerap beras atau menyerap hasil gabah dari panen petani semaksimal mungkin pada awal tahun," ujarnya.
Hasilnya, realisasi penyerapan tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram.
Cadangan hasil penyerapan itu disiapkan untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian, termasuk dampak El Nino dan perkembangan situasi geopolitik yang mempengaruhi perdagangan pangan global.
Memasuki November, lanjut Rizal, kemampuan penyerapan harian memang menurun dibandingkan masa panen raya, karena produksi gabah petani ikut berkurang akibat perubahan musim dan kondisi iklim.
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Jawa Pos
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