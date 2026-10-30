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Penulis: Djati Waluyo
Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.40 WIB

Pasar Keuangan Bergejolak, Kredibilitas Pemerintah dan BI jadi Sorotan

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menunjukkan rapuhnya kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.

Setelah sempat menguat selama empat hari berturut-turut pada pekan sebelumnya, IHSG kembali terkoreksi empat hari beruntun pada 26–29 Oktober 2026.

Pada perdagangan Kamis (29/10), IHSG bahkan anjlok 3,49 persen ke level 5.098,06. Tekanan tersebut terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, derasnya arus keluar modal asing, serta ketidakpastian menyusul evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap status pasar modal Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan kondisi tersebut berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Menurutnya, untuk menjaga kepercayaan investor, pemerintah dan Bank Indonesia harus mampu menunjukkan kredibilitas dalam menjalankan kebijakan ekonomi.

"Ini ada kaitannya dengan kepercayaan pasar. Untuk bisa menjaganya, maka pemerintah dan Bank Indonesia harus kredibel," ujar Esther ketika dihubungi JawaPos.com, Jumat (30/10).

Sementara itu, Analis Doo Financial, Lukman Leong, mengatakan aksi jual investor asing di pasar saham tentu berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap rupiah.

Ia menyebut, ketika investor asing melepas saham, dana hasil penjualan yang dikonversi kembali ke valuta asing dapat meningkatkan permintaan dolar AS dan menekan rupiah.

“Apalagi, saat ini sentimen MSCI masih menjadi sumber ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik,” ujar Lukman ketika dihubungi JawaPos.com.

Editor: Estu Suryowati
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