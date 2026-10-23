Suahasil Minta Bunga Deposito BLU Maksimal 80 Persen Suku Bunga BI 

Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, meminta agar suku bunga deposito pada badan layanan umum (BLU) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada maksimal di level 80 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).
Ia mengatakan, langkah tersebut diambil untuk membantu menjaga pembentukan suku bunga di pasar keuangan agar tidak terlalu tinggi.
“Saya menyambut baik bahwa saat ini seluruh BLU Kementerian Keuangan, dan beberapa BLU memiliki simpanan deposito yang cukup besar, itu sudah terkendali suku bunganya hanya sebesar 80 persen dari 7-Day Reverse Repo Rate Bank Indonesia,” ujar Suahasil dalam pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan, Jumat (23/10).
Suahasil mengatakan, kebijakan tersebut menjadi salah satu kontribusi Kemenkeu untuk mencegah suku bunga deposito meningkat terlalu tinggi.
Selain itu, langkah tersebut diharapkan dapat menghindari persaingan suku bunga atau perang deposito di antara pemilik dana besar.
Suahasil menekankan, pengaturan suku bunga deposito pada BLU perlu memiliki landasan aturan yang jelas dan tertata. Karena itu, ia meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik.
“Itu adalah kontribusi dari Kementerian Keuangan untuk membuat supaya suku bunga tidak menjadi terlalu tinggi, tidak terjadi perang suku bunga deposito di antara para pemegang dana-dana besar,” ujarnya.
Ia mengatakan, arahan tersebut sejalan dengan kebijakan yang sebelumnya disampaikan pemerintah dalam peluncuran Regional Chief Economist.
“Dan ini harus didudukan dengan aturan yang rapi, saya minta dirjen perbendaraan nanti kemudian juga melakukan dengan baik. Saya ingin menegaskan kembali arahan dalam regional chief economist yang kita luncurkan kemarin,” pungkasnya.
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