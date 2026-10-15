Dirut Agrinas Pastikan Seluruh Manajer Kopdes Merah Putih akan Digaji

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyoroti belum tuntasnya penempatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. (ig: bung.joaomota)
JawaPos.com - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memastikan semua manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan mendapatkan gaji.
"Rekan-rekan manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih salah satunya yang disini hari ini, semua sudah menandatangani sebagai pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)," ujar Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota di Lampung Selatan, Kamis (15/10).
Ia mengatakan dengan ditandatanganinya kontrak kerja tersebut, maka manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah menjadi bagian dari PT Agrinas Pangan Nusantara.
"Mulai anda tanda tangan, maka sudah menjadi bagian dari pada PT Agrinas Pangan Nusantara dan sudah menjadi karyawan," katanya.
Dia menjelaskan sebagai karyawan PT Agrinas Pangan Nusantara, maka para manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah memiliki hak memperoleh gaji.
"Para manajer koperasi ini punya hak yang harus PT Agrinas Pangan Nusantara berikan di akhir bulan yakni berupa gaji. Jadi dipastikan semua manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan di gaji," ucap dia.
Menurut dia, pihaknya saat ini masih melaksanakan pembahasan terkait tanggal bagi penggajian para manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.
"Tanggal penggajian bisa di akhir bulan, di setiap tanggal 25, atau di awal bulan tepat di tanggal satu. Ini semua masih dalam pembahasan, namun diusahakan agar tidak lebih dari tanggal satu semua manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat menerima gaji," tambahnya.
Ia mengatakan dengan sistem penggajian yang sudah berkembang diharapkan tidak ada masalah dalam proses penggajian manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022