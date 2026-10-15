Dirut Agrinas Pastikan Seluruh Manajer Kopdes Merah Putih akan Digaji

JawaPos.com - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memastikan semua manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan mendapatkan gaji.

"Rekan-rekan manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih salah satunya yang disini hari ini, semua sudah menandatangani sebagai pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)," ujar Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota di Lampung Selatan, Kamis (15/10).

Ia mengatakan dengan ditandatanganinya kontrak kerja tersebut, maka manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah menjadi bagian dari PT Agrinas Pangan Nusantara.

"Mulai anda tanda tangan, maka sudah menjadi bagian dari pada PT Agrinas Pangan Nusantara dan sudah menjadi karyawan," katanya.

Dia menjelaskan sebagai karyawan PT Agrinas Pangan Nusantara, maka para manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah memiliki hak memperoleh gaji.

"Para manajer koperasi ini punya hak yang harus PT Agrinas Pangan Nusantara berikan di akhir bulan yakni berupa gaji. Jadi dipastikan semua manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan di gaji," ucap dia.

Menurut dia, pihaknya saat ini masih melaksanakan pembahasan terkait tanggal bagi penggajian para manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.

"Tanggal penggajian bisa di akhir bulan, di setiap tanggal 25, atau di awal bulan tepat di tanggal satu. Ini semua masih dalam pembahasan, namun diusahakan agar tidak lebih dari tanggal satu semua manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat menerima gaji," tambahnya.