Trade Expo Resmi Dibuka, Mendag Optimistis Target Transaksi TEI 17,5 Miliar Dolar AS Tercapai

Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten. (Istimewa)
JawaPos.com - Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, resmi dibuka Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Rabu (14/10).
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis target transaksi TEI ke-41 sebesar 17,5 miliar dolar AS atau Rp 313 triliun dapat tercapai.
Salah satunya didukung penjajakan bisnis (business matching) yang dilakukan pemerintah dengan calon pembeli dari berbagai negara sebelum pameran berlangsung.
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Pada hari pertama TEI, Rabu (14/10), telah ditandatangani 168 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara eksportir Indonesia dan pembeli luar negeri dengan nilai mencapai 13,2 miliar dolar AS.
Menurut dia, capaian pada hari pertama tersebut tidak terlepas dari proses penjajakan bisnis yang telah dilakukan jauh sebelum TEI diselenggarakan.
Kemendag bahkan dapat mempersiapkan kegiatan tersebut hingga setahun sebelumnya melalui koordinasi dengan eksportir dan calon pembeli mancanegara.
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Budi menjelaskan eksportir yang akan mengikuti TEI terlebih dahulu mendaftar dan berkoordinasi dengan Kemendag.
Selanjutnya, pemerintah memfasilitasi pertemuan dengan calon pembeli melalui perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.
Kemendag memiliki 46 perwakilan perdagangan yang tersebar di 33 negara, termasuk atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC).
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