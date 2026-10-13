Kurangi Ketergantungan Pada Minyak Bumi, Elektrifikasi Berpotensi Hemat hingga USD 75 Miliar

JawaPos.com - Elektrifikasi sistem energi berpotensi menyumbang sekitar USD 160 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama periode 2025–2035. Angka USD 160 miliar jika dirupiahkan per Selasa (13/10), menurut The Money Converter mencapai Rp 2.861 Triliun.

Direktur INDEF Green Transition Initiative Imaduddin Abdullah mengatakan kontribusi tersebut berasal dari penerapan skenario least cost electrification atau elektrifikasi dengan biaya paling efisien. Ia menilai bahwa, angka tersebut setara dengan sekitar 8 hingga 10 persen dari target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ingin dicapai Indonesia.

“8 persen pertumbuhan ekonomi ke depan bagaimana cara mencapainya, salah satunya disumbang melalui elektrifikasi, least cost electrification dan skenarionya,” ujar Imaduddin dalam seminar di Jakarta pada Selasa (13/10).

Imaduddin mengatakan, elektrifikasi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi investasi, penguatan fiskal, hingga penciptaan lapangan kerja.