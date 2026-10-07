Pegadaian Luncurkan Program Gadai Bebas Sewa Modal Khusus Untuk Nasabah Baru Tanpa Bunga

JawaPos.com - Perluas akses inklusi keuangan dan memberikan solusi pembiayaan terjangkau bagi masyarakat, Pegadaian menghadirkan inovasi layanan terbaru, Gadai Bebas Sewa Modal yang merupakan kredit cepat, aman dan tanpa bunga. Program ini resmi berlaku mulai 28 September 2026 di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia.

Melalui program Gadai Bebas Sewa Modal, masyarakat dapat mencoba transaksi gadai untuk dana darurat maupun modal kerja tanpa dibebani bunga (sewa modal 0%). Inisiatif ini dirancang khusus untuk memberikan kemudahan bagi berbagai lapisan masyarakat, seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja harian lepas, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Selfie Dewiyanti menyampaikan bahwa peluncuran Gadai Bebas Sewa Modal merupakan langkah nyata perusahaan dalam mendampingi masyarakat yang membutuhkan solusi finansial cepat dan tepercaya.

"Program Gadai Bebas Sewa Modal kami hadirkan sebagai wujud komitmen Pegadaian dalam memberikan pengalaman pertama yang ringan dan tanpa beban bagi masyarakat yang belum pernah memanfaatkan layanan gadai. Kami memahami kebutuhan dana mendesak maupun tambahan modal kerja mikro sering kali datang tiba-tiba. Dengan bunga 0% dan biaya administrasi yang sangat terjangkau, kami berharap hadirnya program ini dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan serta menjadi solusi finansial yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Selfie.

Dalam program ini, Pegadaian menyediakan plafon uang pinjaman mulai dari Rp50.000 hingga Rp1.000.000 (Golongan Pinjaman A dan B1) dengan jangka waktu (tenor) kredit selama 30 hari. Calon nasabah dapat menjaminkan berbagai jenis aset bergerak yang dimiliki, mulai dari emas, gadget, perlengkapan rumah tangga, maupun peralatan usaha. Selain pembebasan sewa modal, biaya administrasi yang dikenakan pun sangat terjangkau, yaitu Rp2.000 untuk pinjaman Rp50.000 s.d. Rp200.000; Rp5.000 untuk pinjaman Rp200.001 s.d. Rp500.000; serta Rp10.000 untuk pinjaman Rp500.001 s.d. Rp1.000.000.

Skema Gadai Bebas Sewa Modal berlaku khusus bagi nasabah baru (CIF Baru) yang belum pernah terdaftar atau melakukan transaksi produk pembiayaan di Pegadaian. Setiap nasabah berhak mendapatkan 1 (satu) rekening aktif dalam satu periode kredit.