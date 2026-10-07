Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Rabu, 7 Oktober 2026 | 20.17 WIB

Pegadaian Luncurkan Program Gadai Bebas Sewa Modal Khusus Untuk Nasabah Baru Tanpa Bunga

Ilustrasi customer service pegadaian tengah melayani nasabah. (Istimewa). - Image

Ilustrasi customer service pegadaian tengah melayani nasabah. (Istimewa).

JawaPos.com - Perluas akses inklusi keuangan dan memberikan solusi pembiayaan terjangkau bagi masyarakat, Pegadaian menghadirkan inovasi layanan terbaru, Gadai Bebas Sewa Modal yang merupakan kredit cepat, aman dan tanpa bunga. Program ini resmi berlaku mulai 28 September 2026 di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia.

Melalui program Gadai Bebas Sewa Modal, masyarakat dapat mencoba transaksi gadai untuk dana darurat maupun modal kerja tanpa dibebani bunga (sewa modal 0%). Inisiatif ini dirancang khusus untuk memberikan kemudahan bagi berbagai lapisan masyarakat, seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja harian lepas, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Selfie Dewiyanti menyampaikan bahwa peluncuran Gadai Bebas Sewa Modal merupakan langkah nyata perusahaan dalam mendampingi masyarakat yang membutuhkan solusi finansial cepat dan tepercaya.

"Program Gadai Bebas Sewa Modal kami hadirkan sebagai wujud komitmen Pegadaian dalam memberikan pengalaman pertama yang ringan dan tanpa beban bagi masyarakat yang belum pernah memanfaatkan layanan gadai. Kami memahami kebutuhan dana mendesak maupun tambahan modal kerja mikro sering kali datang tiba-tiba. Dengan bunga 0% dan biaya administrasi yang sangat terjangkau, kami berharap hadirnya program ini dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan serta menjadi solusi finansial yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Selfie.

Dalam program ini, Pegadaian menyediakan plafon uang pinjaman mulai dari Rp50.000 hingga Rp1.000.000 (Golongan Pinjaman A dan B1) dengan jangka waktu (tenor) kredit selama 30 hari. Calon nasabah dapat menjaminkan berbagai jenis aset bergerak yang dimiliki, mulai dari emas, gadget, perlengkapan rumah tangga, maupun peralatan usaha. Selain pembebasan sewa modal, biaya administrasi yang dikenakan pun sangat terjangkau, yaitu Rp2.000 untuk pinjaman Rp50.000 s.d. Rp200.000; Rp5.000 untuk pinjaman Rp200.001 s.d. Rp500.000; serta Rp10.000 untuk pinjaman Rp500.001 s.d. Rp1.000.000.

Skema Gadai Bebas Sewa Modal berlaku khusus bagi nasabah baru (CIF Baru) yang belum pernah terdaftar atau melakukan transaksi produk pembiayaan di Pegadaian. Setiap nasabah berhak mendapatkan 1 (satu) rekening aktif dalam satu periode kredit. 

Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pinjaman tanpa bunga ini dapat langsung mengunjungi outlet Pegadaian terdekat di seluruh Indonesia dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan barang jaminan. Melalui berbagai produk dan layanan, Pegadaian terus berupaya Melayani Sepenuh Hati dan mendukung ekonomi kerakyatan dengan mengusung semangat mengEMASkan Indonesia.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Investasi Emas Pegadaian Makin Diminati, Pengguna Aplikasi Tring! Tumbuh - Image
Ekonomi

Investasi Emas Pegadaian Makin Diminati, Pengguna Aplikasi Tring! Tumbuh

Sabtu, 27 Juni 2026 | 18.25 WIB

Pegadaian Gencarkan Sosialisasi Tring, Perluas Literasi Keuangan Digital, Sasar Gen Z - Image
Ekonomi

Pegadaian Gencarkan Sosialisasi Tring, Perluas Literasi Keuangan Digital, Sasar Gen Z

Sabtu, 27 Juni 2026 | 16.21 WIB

Pegadaian Buka Lagi Cicilan Emas 1 Gram Tenor 6 Bulan di Aplikasi Tring! - Image
Ekonomi

Pegadaian Buka Lagi Cicilan Emas 1 Gram Tenor 6 Bulan di Aplikasi Tring!

Senin, 15 Juni 2026 | 00.21 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore