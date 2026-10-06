Banyak yang Belum Tahu, Segini Biaya Titipan Tabungan Emas di Pegadaian per Tahunnya

JawaPos.com - Investasi emas secara digital menawarkan aksesibilitas dan pengelolaan aset yang mudah sehingga tidak perlu repot memikirkan tempat penyimpanan fisik berisiko tinggi.

Salah satu lembaga resmi yang menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah Pegadaian dengan menghadirkan aplikasi Tring! by Pegadaian.

Namun, sebagai pemilik akun, tentu ada kewajiban administrasi tahunan yang wajib dipahami sejak awal pendaftaran rekening emas.

Pertanyaan mengenai berapa biaya penitipan tabungan emas per tahun di Pegadaian sering kali muncul sebagai bahan pertimbangan dalam mengalkulasi potensi keuntungan bersih.

Dilansir dari website resmi Pegadaian, secara umum, nominal yang dibebankan sebenarnya relatif terjangkau. Pengenaan tarif ini memiliki fungsi krusial dalam menjaga kelangsungan perlindungan nilai aset.

Untuk memahami mekanisme biayanya lebih lanjut, jangan lewatkan penjelasan selengkapnya di artikel ini.

Berapa Biaya Penitipan Tabungan Emas per Tahun di Pegadaian?

Istilah biaya penitipan tabungan emas per tahun di Pegadaian yang sering dikenal oleh masyarakat sebetulnya merujuk pada biaya pengelolaan rekening tahunan.

Dalam hal ini, besarannya adalah Rp30.000 per tahun. Pegadaian menetapkan pengenaan biaya tersebut bukan tanpa alasan, melainkan terdapat landasan operasional yang logis.

Meskipun transaksi pembelian dilakukan secara digital dengan nominal, mulai dari Rp10 ribuan, lembaga terkait tetap harus menjamin ketersediaan emas fisik asli bersertifikat resmi yang setara dengan akumulasi saldo digital tersebut.