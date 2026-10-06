Begini Cara Cicil Emas Seserahan di Pegadaian

Ilustras perhiasan emas untuk seserahan. (Istimewa)
JawaPos.com - Buat kamu yang sedang mempersiapkan pernikahan, cicil emas untuk seserahan bisa menjadi salah satu cara untuk menyiapkan emas secara bertahap tanpa harus menunggu hingga mendekati hari-H.
Dengan perencanaan yang tepat, kebutuhan seserahan dapat disesuaikan dengan anggaran dan rencana pernikahan secara keseluruhan.
Selain menentukan jenis dan berat emas, kamu juga perlu memahami cara mengajukan, pilihan jangka waktu, serta biaya yang perlu disiapkan.
Yuk, simak pembahasan berikut agar persiapan cicil emas untuk seserahan bisa dilakukan dengan lebih terencana!
Mengapa Cicil Emas Pegadaian Bisa Dipertimbangkan untuk Seserahan?
Ada beberapa alasan mengapa cicil emas dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari persiapan seserahan. Berikut di antaranya:
1. Persiapan Bisa Dilakukan Lebih Awal
Kamu tidak harus menunggu hingga mendekati hari pernikahan untuk menyiapkan emas sebagai seserahan. Dengan memulai lebih awal, pembayaran dapat direncanakan berdasarkan waktu dan kemampuan finansial.
Cara ini juga memberi kamu waktu untuk menentukan berat, kadar, serta merek emas yang sesuai dengan kesepakatan bersama pasangan maupun keluarga.
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2. Pembayaran Dilakukan secara Bertahap
Cicil emas memungkinkan pembayaran dilakukan secara bertahap sehingga pengeluaran untuk seserahan dapat dimasukkan dalam anggaran bulanan.
Besaran angsuran ditetapkan berdasarkan transaksi dan jangka waktu yang dipilih sehingga kamu dapat memperkirakan kewajiban bulanan sejak awal.
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