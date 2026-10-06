Cara Menyiapkan Warisan Lewat Tabungan Emas di Pegadaian

JawaPos.com - Menyiapkan warisan lewat tabungan emas dapat menjadi salah satu langkah yang tepat dalam merencanakan keuangan keluarga.

Kamu bisa mengumpulkan aset secara bertahap sejak dini, sekaligus mempertimbangkan bagaimana pengelolaan dan pembagiannya kepada keluarga di masa mendatang.

Warisan ini memiliki peran penting dalam perencanaan keuangan karena berkaitan dengan keberlangsungan kebutuhan keluarga setelah meninggal dunia.

Jadi, kamu bisa mempersiapkan aset secara lebih matang selama hidup untuk menjadi bagian dari harta peninggalan.

Simak berbagai cara menyiapkan aset emas yang bisa diwariskan kepada keluarga melalui tabungan Emas Pegadaian dalam artikel berikut ini!

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Mengapa Perlu Menyiapkan Warisan Sejak Dini?

Berbicara soal warisan saat ini mungkin terasa seperti hal yang masih jauh, apalagi jika usiamu masih muda dan sehat. Padahal, siapapun tidak bisa memprediksi soal kematian.

Karena itu, mempersiapkan harta peninggalan sejak dini dapat membantu kamu mengatur aset dengan lebih terencana. Adapun beberapa alasan penting untuk menyiapkan warisan sejak dini antara lain:

Membantu mengelola harta dan menyiapkan pembagiannya secara adil sesuai ketentuan hukum perdata, hukum agama, maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia.