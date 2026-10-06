Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.51 WIB

Cara Menyiapkan Warisan Lewat Tabungan Emas di Pegadaian

Ilustrasi emas batangan. (Istimewa). - Image

Ilustrasi emas batangan. (Istimewa).

JawaPos.com - Menyiapkan warisan lewat tabungan emas dapat menjadi salah satu langkah yang tepat dalam merencanakan keuangan keluarga.

Kamu bisa mengumpulkan aset secara bertahap sejak dini, sekaligus mempertimbangkan bagaimana pengelolaan dan pembagiannya kepada keluarga di masa mendatang.

Warisan ini memiliki peran penting dalam perencanaan keuangan karena berkaitan dengan keberlangsungan kebutuhan keluarga setelah meninggal dunia.

Jadi, kamu bisa mempersiapkan aset secara lebih matang selama hidup untuk menjadi bagian dari harta peninggalan.

Simak berbagai cara menyiapkan aset emas yang bisa diwariskan kepada keluarga melalui tabungan Emas Pegadaian dalam artikel berikut ini!

Mengapa Perlu Menyiapkan Warisan Sejak Dini?

Berbicara soal warisan saat ini mungkin terasa seperti hal yang masih jauh, apalagi jika usiamu masih muda dan sehat. Padahal, siapapun tidak bisa memprediksi soal kematian.

Karena itu, mempersiapkan harta peninggalan sejak dini dapat membantu kamu mengatur aset dengan lebih terencana. Adapun beberapa alasan penting untuk menyiapkan warisan sejak dini antara lain:

Membantu mengelola harta dan menyiapkan pembagiannya secara adil sesuai ketentuan hukum perdata, hukum agama, maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Mengurangi risiko konflik atau kesalahpahaman antaranggota keluarga terkait informasi kepemilikan aset beserta dokumennya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Begini Cara Cicil Emas Seserahan di Pegadaian - Image
Ekonomi

Begini Cara Cicil Emas Seserahan di Pegadaian

Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.35 WIB

Di Forum Gobal, Pegadaian Sabet Penghargaan Internasional IPMA Global Project Excellence Award 2026 - Image
Ekonomi

Di Forum Gobal, Pegadaian Sabet Penghargaan Internasional IPMA Global Project Excellence Award 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.48 WIB

Dorong Semangat MengEMASkan Indonesia, Direktur Pegadaian Berbagi Ilmu di Sesi 'Alumni Calling' - Image
Ekonomi

Dorong Semangat MengEMASkan Indonesia, Direktur Pegadaian Berbagi Ilmu di Sesi 'Alumni Calling'

Rabu, 30 September 2026 | 18.42 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore