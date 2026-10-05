Menkeu Suahasil Lantik 17 Pejabat DJP, DJBC, hingga KSSK

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melantik dan mengukuhkan 17 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di antaranya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Suahasil mengatakan, reorganisasi itu bertujuan untuk menuntaskan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 sekaligus mempersiapkan tahun anggaran 2027.

“Kita harus menuntaskan seluruh target APBN 2026 dan pada saat yang bersamaan mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Penyelesaian target APBN 2026 menjadi tanggung jawab bersama dan kita perlu melakukan konsolidasi, baik di pusat maupun di daerah,” kata Suahasil, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (5/10).

Untuk pejabat di DJP, daftarnya ialah sebagai berikut:

Sekretaris Direktorat Jenderal Nurbaeti Munawaroh Direktur Peraturan Perpajakan I Rosmauli Direktur Peraturan Perpajakan II Heri Kuswanto Direktur Pemeriksaan dan Penilaian Irawan Direktur Penegakan Hukum Samingun Direktur Pengawasan Perpajakan Lindawaty Direktur Keberatan dan Banding Etty Rachmiyanthi Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Eureka Putra Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Inge Diana Rismawanti Direktur Data dan Informasi Perpajakan Eddi Wahyudi Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Hantriono Joko Susilo Direktur Perpajakan Internasional Dwi Astuti Direktur Intelijen Perpajakan Neilmaldrin Noor Suahasil mengatakan, pengukuhan bagi pejabat di lingkungan DJP merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan menuntaskan dan menyempurnakan penataan organisasi yang sudah dilakukan sejak Tahun 2024 (PMK124/2024 stdd PMK 117/2025).

“Pengukuhan tersebut diperlukan pelantikan sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan PNS dalam Jabatan,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk pejabat DJBC, Suahasil melantik Sunaryo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT.

Sementara untuk Sekretariat KSSK, terdapat tiga nama yang diangkat, yaitu: