AFTECH: Fintech Harus jadi Motor Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Nasional

JawaPos.com - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mendorong industri teknologi finansial atau fintech agar tidak hanya berfokus pada pengembangan layanan digital, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perekonomian nasional.

Ketua Dewan Pengawas AFTECH Arsjad Rasjid mengatakan, perkembangan fintech di Indonesia selama satu dekade terakhir telah mengalami perubahan signifikan. Industri yang sebelumnya didominasi layanan pembayaran digital kini berkembang menjadi ekosistem keuangan yang turut mendukung akses pembiayaan dan perluasan pasar bagi pelaku usaha.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi seharusnya tidak berhenti pada inovasi semata. Lebih dari itu, fintech perlu menjadi sarana untuk memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Karena ada usaha teknologi, bukanlah tujuannya. Melainkan sarana untuk membuka, peluang, memperkuat dunia usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Arsjad dalam kick off & konferensi pers Bulan Fintech Nasional (BFN) 2026 di Jakarta, Rabu (11/11).

Arsjad menilai, penguatan UMKM menjadi salah satu prioritas yang perlu diperhatikan industri fintech dalam memasuki dekade berikutnya. Sebab, akses terhadap pembiayaan, pasar, dan pemanfaatan data masih menjadi aspek penting untuk mendorong perkembangan usaha.

Dia menegaskan, pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan memperbanyak jumlah pelaku usaha. Industri juga perlu membantu meningkatkan keberlanjutan bisnis agar mampu berkembang ke skala yang lebih besar.

"Fintech harus mempercepat UMKM untuk tumbuh. Bukan hanya mencetak lebih banyak UMKM, melainkan membuat pelaku UMKM berdiri lebih kuat," ujarnya.

Arsjad menjelaskan, penguatan ekosistem keuangan digital dapat membantu UMKM bertransformasi dari usaha informal menjadi formal. Selanjutnya, usaha mikro diharapkan bisa berkembang menjadi usaha kecil, menengah, hingga perusahaan berskala besar.

"Di sinilah aspek berkembang. Aspek berkembang membuka akses pembiayaan, pasar, dan data untuk memperkuat fondasi usaha. Dengan fondasi kuat, UMKM akan semakin berkembang," jelasnya.

Dorongan tersebut sejalan dengan upaya AFTECH memperluas pemanfaatan fintech ke sektor riil. Sekretaris Jenderal AFTECH Firlie Ganinduto mengatakan, industri fintech semakin matang dengan perhatian lebih besar terhadap keberlanjutan bisnis, kolaborasi, dan tata kelola.

Berdasarkan Annual Members Survey (AMS) 2025–2026 AFTECH, sebanyak 43 persen responden telah membukukan laba, 81 persen memiliki kemitraan aktif, dan 90 persen telah memiliki kerangka Governance, Risk, and Compliance (GRC).

Salah satu upaya memperluas dampak fintech dilakukan melalui program Digital × Real Sector Launchpad (DSRL) yang diluncurkan AFTECH bersama Bappenas. Program tersebut mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital untuk menjawab kebutuhan berbagai sektor usaha.

Implementasinya antara lain melalui uji coba digitalisasi terhadap 17 ribu peternak sapi perah di Malang. Inisiatif bersama International Labour Organization (ILO) dan OJK tersebut bertujuan memperluas akses pembiayaan melalui penilaian kredit alternatif yang terintegrasi dengan dompet digital dan layanan asuransi digital dalam rantai pasok.

AFTECH juga memperluas pembahasan pemanfaatan fintech ke sektor logistik, kesehatan, pertanian, dan makanan melalui Digital × Real Sector Workshop selama Bulan Fintech Nasional 2026.

"Melalui design workshop DRSL yang baru, kami membedah persoalan nyata di sektor riil, lalu memetakan layanan fintech yang dapat menjawabnya. Kami ingin manfaat BFN terus berlanjut setelah acara selesai. Masyarakat semakin cakap memilih layanan, pelaku usaha menemukan solusi yang relevan, dan setiap pertemuan berkembang menjadi kerja sama," ujar Firlie.

Tentunya hal ini sejalan dengan perayaan Bulan Fintech Nasional atau BFN Fest 2026 yang akan berlangsung pada 26–27 November 2026 di Balai Kartini, Jakarta. Acara ini menghadirkan konferensi internasional bertema 'Everything, Everywhere, Productive at Once', dengan sejumlah pembicara internasional dan nasional yang meliputi regulator, pelaku usaha dan pemimpin industri.

Hal serupa disampaikan Ketua Dewan Etik AFTECH Harun Reksodiputro. Dia menegaskan, semakin terintegrasinya fintech dengan kehidupan masyarakat membuat pelindungan konsumen harus menjadi prioritas industri.