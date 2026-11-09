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Penulis: Nanda Prayoga
Senin, 9 November 2026 | 19.23 WIB

Indo Premier Hadirkan AI untuk Transaksi Saham Lewat Chat, Investor Tak Perlu Buka Banyak Menu

Ilustrasi INAI. (Istimewa) - Image

Ilustrasi INAI. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Indo Premier Sekuritas menghadirkan INAI (Indonesia AI). Yaitu asisten investasi berbasis kecerdasan buatan yang memungkinkan investor mencari saham, menganalisis pasar, hingga melakukan transaksi melalui perintah percakapan.

Teknologi ini dikembangkan untuk menyederhanakan proses trading yang selama ini mengharuskan investor menelusuri berbagai menu dan fitur dalam aplikasi. Melalui INAI, pengguna cukup menyampaikan kebutuhan menggunakan bahasa sehari-hari untuk mendapatkan informasi maupun menyiapkan instruksi transaksi.

INAI dilengkapi kemampuan pencarian saham, analisis pasar, analisis portofolio, transaksi jual dan beli, hingga pemasangan stop loss untuk membantu pengelolaan risiko. Asisten tersebut juga mendukung perintah multibahasa serta instruksi amend dan cancel.

President Director dan CEO PT Indo Premier Sekuritas Moleonoto The mengatakan INAI dikembangkan dengan pendekatan intent-driven trading. Yakni sistem yang menerjemahkan maksud pengguna menjadi instruksi perdagangan.

“INAI bukan sekadar asisten investasi biasa, melainkan asisten investasi cerdas berstandar dunia yang dirancang dengan pendekatan intent-driven trading. Pengguna dapat mencari informasi, menganalisis pasar, hingga menyusun instruksi perdagangan (buy, sell, amend, dan cancel) melalui percakapan multibahasa sehari-hari,” kata Moleonoto dalam keterangannya Senin (9/11).

Pengembangan INAI didukung infrastruktur kecerdasan buatan yang menggabungkan pemrosesan bahasa alami atau natural language processing dan AI reasoning. Teknologi tersebut membantu memahami perintah pengguna dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan.

Investor juga dapat menggunakan perintah sederhana untuk mencari saham berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, meminta sistem menemukan saham dengan likuiditas tinggi, fundamental membaik, dan momentum teknikal yang menguat.

Selain INAI, Indo Premier mengembangkan IPOT X Studio yang menyediakan lebih dari 80 intelligent widgets untuk mendukung analisis pasar. Fitur tersebut mencakup pemantauan aktivitas perdagangan, analisis saham, struktur kepemilikan, hingga informasi aksi korporasi.

Moleonoto menjelaskan INAI dan IPOT X Studio dirancang untuk saling melengkapi. INAI memudahkan investor berinteraksi melalui percakapan, sedangkan IPOT X Studio menyajikan informasi pasar melalui tampilan visual yang dapat disesuaikan.

Editor: Diar Candra
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