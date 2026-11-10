BEI Kembangkan Pasar Derivatif, Ini Manfaat dan Risiko Single Stock Futures

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mengembangkan pasar derivatif melalui produk Single Stock Futures (SSF) sebagai lternatif bagi investor untuk mengambil posisi berdasarkan proyeksi pergerakan harga saham.
Sebagaimana diketahui, SSF merupakan produk derivatif berupa kontrak berjangka dengan saham tertentu sebagai aset acuan (underlying).
Melalui instrumen ini, investor dapat mengambil posisi long untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau posisi short untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga.
Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, mengatakan pengembangan pasar derivatif perlu diiringi dengan peningkatan pemahaman investor mengenai manfaat, mekanisme perdagangan, hingga risiko produk tersebut.
“Melalui SSF Reward Program 2026, kami ingin memperluas pemahaman investor terhadap SSF sebagai salah satu instrumen untuk melengkapi strategi investasi dan pengelolaan risiko,” ujar Iding dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (10/11).
Selain itu menurut Iding, partisipasi dalam program ini perlu disertai pemahaman produk dan disiplin bertransaksi sesuai tujuan serta kemampuan menanggung risiko masing-masing investor.
Iding mengatakan, SSF juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen lindung nilai (hedging) untuk melengkapi strategi pengelolaan portofolio. Namun, investor perlu memahami karakteristik risiko SSF yang berbeda dengan transaksi saham reguler.
Dalam perdagangan SSF, investor menggunakan margin sebagai jaminan transaksi. Instrumen ini juga memiliki karakteristik leverage sehingga perubahan harga saham dapat berdampak lebih besar terhadap dana yang ditempatkan.
Untuk memperluas pengenalan produk tersebut, BEI menggelar SSF Reward Program 2026 pada 2 November hingga 30 Desember 2026.
Program ini melibatkan dua Anggota Bursa Derivatif, yakni PT Binaartha Sekuritas dan PT Phintraco Sekuritas.
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