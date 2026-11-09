Garuda Indonesia Bukukan Pendapatan USD 2,71 Miliar hingga September 2026

JawaPos.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membukukan pendapatan konsolidasi sebesar USD 2,71 miliar hingga September 2026, didorong pertumbuhan bisnis penerbangan, peningkatan kapasitas operasional, dan kontribusi usaha nonpenerbangan.

"Hingga September 2026, Garuda Indonesia Group mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar USD 2,71 miliar atau tumbuh 13,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro, dikutip Senin (9/11).

Pertumbuhan tersebut didukung peningkatan pendapatan penerbangan berjadwal sebesar 12,6 persen serta bisnis non-penerbangan yang tumbuh 31,3 persen menjadi USD 322,8 juta.

Sejalan dengan langkah penguatan organisasi dan struktur permodalan, Garuda Indonesia terus melanjutkan agenda transformasi bisnis yang menunjukkan perkembangan positif, tercermin dari pertumbuhan pendapatan, peningkatan kapasitas operasional, serta kontribusi yang semakin kuat dari lini bisnis grup.

Pada periode yang sama, grup turut mencatatkan laba usaha sebesar USD 97,2 juta. Sementara rugi periode berjalan secara konsolidasi menyusut 3 persen menjadi USD 179,3 juta.

Dari sisi operasional, jumlah pesawat siap operasi Garuda Indonesia Group meningkat menjadi 106 unit hingga September 2026, bertambah 24 pesawat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan kapasitas tersebut turut mendukung pertumbuhan trafik penumpang menjadi 16,7 juta penumpang dan frekuensi penerbangan yang meningkat 7,9 persen menjadi 117.868 penerbangan.

Sejalan dengan itu, tingkat ketepatan waktu penerbangan (on-time performance/OTP) Grup mencapai 92,01 persen, membaik 5,86 poin persentase secara tahunan.

Di tengah perkembangan tersebut, Perseroan tetap mencermati tantangan pemulihan profitabilitas, terutama tekanan biaya bahan bakar dan dinamika industri penerbangan.