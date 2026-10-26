Jual Beli Jam Tangan Mewah Online, Bagaimana Keamanannya?

Ilustrasi jam tangan mewah/(Istimewa).
JawaPos.com - Pasar jam tangan luxury dan pre-owned tidak hanya berbicara tentang merek dan harga, tetapi juga tentang kepercayaan dalam setiap transaksi.
Seiring berkembangnya perdagangan secara online, pembeli dan penjual membutuhkan proses yang transparan, informasi yang jelas, serta kepastian mengenai jam tangan yang berpindah tangan.
Inilah kebutuhan yang ingin dijawab Flecto.id sejak berdiri pada tahun 2022. Dalam empat tahun perjalanannya, Flecto telah memfasilitasi lebih dari 1.200 transaksi dan membangun jaringan lebih dari 200 penjual aktif terverifikasi.
Penjual yang menawarkan jam tangan melalui Flecto berasal dari beragam latar belakang, mulai dari perorangan dan kolektor yang ingin menjual koleksinya, hingga dealer profesional. Melalui model marketplace, Flecto mempertemukan pembeli dengan penjual dari berbagai daerah di Indonesia dalam satu platform.
Data internal Flecto pada 2026 menunjukkan bahwa Rolex menjadi merek dengan aktivitas transaksi tertinggi di platform, diikuti TAG Heuer dan Omega.
"Kami melihat bahwa hubungan seseorang dengan sebuah jam tangan tidak selalu berhenti ketika jam tersebut berpindah tangan," ujar Gary Lilardi, salah satu co-founder Flecto.
Membangun Kepercayaan dalam Transaksi Bernilai Tinggi
Dalam transaksi bernilai tinggi, Flecto melihat bahwa informasi yang jelas dan proses yang transparan merupakan bagian penting dari pengalaman membeli secara online. Setiap jam tangan yang dibeli melalui marketplace Flecto melewati proses autentikasi sebelum transaksi diselesaikan.
Flecto juga menggunakan sistem escrow, di mana pembayaran pembeli baru diteruskan kepada penjual setelah jam tangan lolos proses autentikasi dan dinyatakan aman untuk dikirimkan kepada pembeli.
"Ketika membeli sesuatu yang bernilai melalui internet, wajar jika kita ingin mengetahui dengan jelas siapa yang berada di balik transaksi dan apa yang sebenarnya akan kita terima," ujar Bima Satria, CEO Flecto.
Flecto juga mengembangkan pengalaman bagi pemilik jam tangan yang ingin menjual koleksinya. Jam dapat ditawarkan melalui marketplace Flecto untuk menjangkau calon pembeli, atau dijual langsung kepada Flecto melalui layanan Jual Instant bagi mereka yang mengutamakan proses yang lebih praktis.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022