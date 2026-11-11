Polisi Amankan 154 Pendemo dan Amankan Sajam dari Demo Ricuh di Malioboro hingga Kampus UGM

JawaPos.com - Polda DIY mencatat hingga pukul 07.58, sebanyak 154 orang telah diamankan. Puluhan massa aksi yang ditangkap saat demonstrasi memperingati Hari Pahlawan 10 November, di kawasan Malioboro digiring dari Gedung DPRD DIY menuju Mapolda DIY menggunakan kendaraan milik kepolisian, Rabu (11/11) sekitar pukul 09.26.

Pantauan Radar Jogja (Jawa Pos Group), di lokasi, massa yang diamankan keluar dari lantai dua Gedung DPRD DIY. Mereka kemudian turun menuju halaman depan gedung DPRD DIY. Massa terlihat berbaris dengan tangan terikat tie wrap (zip tie) berbahan plastik. Mereka terdiam sembari mendengarkan arahan dari pihak kepolisian.

Satu per satu massa kemudian masuk ke dalam kendaraan yang telah disiapkan. Sekitar pukul 09.33, mereka meninggalkan Gedung DPRD DIY menggunakan bus bersama petugas kepolisian.

Plt. Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan, aksi demonstrasi di kawasan Malioboro sempat meluas hingga Bundaran UGM. Dia memastikan massa yang berada di Bundaran UGM merupakan bagian dari kelompok massa yang sebelumnya berada di kawasan Malioboro. Dia pun menjelaskan kronologi pergerakan massa aksi hingga sampai ke Bundaran UGM.

"Penindakan perusuh atau pelaku anarkis berawal dari gedung DPRD, sekitaran Malioboro, tugu, dan sampai bundaran depan UGM tidak masuk kampus sesuai dengan rincian kejadian pada release sebelumnya," terangnya Rabu (11/11).

Sementara itu, dia belum bisa memastikan jumlah massa yang diamankan di lokasi Bundaran UGM dan masih dalam proses pendataan.

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Dalam pengamanan aksi tersebut, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya botol molotov, 12 buah petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam (sajam), satu ketapel, dan satu bungkus gotri.

Polda DIY mengapresiasi seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa yang mengikuti aksi secara tertib dan menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Apresiasi juga disampaikan kepada masyarakat Jogja yang turut berperan menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya penyampaian aspirasi.