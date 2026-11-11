BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem, Hujan Deras Hingga Banjir Rob Rabu Ini

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem. Mulai dari hujan lebat, ancaman awan cumulonimbus bagi penerbangan, hingga potensi banjir rob di kawasan pesisir.

Dikutip dari Antara Rabu (11/11), Prakirawan BMKG, Puji Sibuea dalam siaran pembaruan informasi cuaca yang diikuti di Jakarta, Rabu (11/11), menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh adanya pola perputaran angin yang terbentuk di Samudra Hindia sebelah barat Aceh dan Sumatera Barat, serta di Laut Natuna.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan pertemuan dan perlambatan angin di sepanjang pesisir barat Aceh dan juga Sumatera Barat, serta di Selat Karimata hingga Laut Natuna Utara. "Pertemuan dan perlambatan massa udara ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah tersebut terkait," kata dia.

Menurut dia, BMKG menetapkan status siaga dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi.

Sementara itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga harus diwaspadai di wilayah berstatus waspada. Meliputi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.