BMKG Prakirakan Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Minggu Ini, Padang-Merauke Disertai Petir

Ilustrasi hujan petir (Freepik)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir pada Minggu (8/11).
Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan melalui akun Instagram resmi (@infoBMKG) dikutip dari Antara, potensi hujan petir diprakirakan terjadi di Padang dan Merauke. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Mamuju, Manado, dan Nabire.
Untuk wilayah Sumatera, hujan ringan berpotensi mengguyur Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Adapun Bandar Lampung diprakirakan mengalami asap atau kabut.
Di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, hujan ringan berpotensi terjadi di Semarang, Denpasar, dan Mataram.
Sementara itu, kondisi berawan hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kupang. Adapun Yogyakarta berpotensi mengalami udara kabur.
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Jawa Pos
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