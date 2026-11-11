Efek Pancaroba, Nyaris Seluruh Jatim Berpotensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

JawaPos.com - Sebagian besar wilayah Jawa Timur diprakirakan bakal diterjang cuaca ekstrem selama periode 11 hingga 17 November 2026, sebagai imbas pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

Hal itu disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Rabu (11/11).

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan tinggi terhadap ancaman bencana hidrometeorologi sebagai dampak cuaca ekstrem ini.

Mulai dari hujan intensitas sedang hingga lebat, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, fenomena puting beliung, hingga hujan es.

Peringatan dini ini mencakup hampir seluruh kabupaten/ kota di Jatim, meliputi Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Jombang, serta Bojonegoro.

Kemudian Kota Batu, Kabupaten dan Kota Malang, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Kabupaten dan Kota Blitar, Kediri, Kabupaten dan Kota Madiun, Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Bondowoso, Lumajang, Jember, Banyuwangi, serta seluruh wilayah Pulau Madura.

Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Taufiq Hermawan menjelaskan, saat ini mayoritas wilayah Jawa Timur telah memasuki masa peralihan (pancaroba) dari musim kemarau menuju musim hujan.

"Diprakirakan dalam tujuh hari ke depan akan terjadi cuaca ekstrem yang berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari," terang Taufiq melalui siaran resminya, Rabu (11/11).

Taufiq membeberkan, munculnya potensi cuaca ekstrem ini dipicu akumulasi beberapa gangguan dinamika atmosfer.