Gunung Semeru Kembali Erupsi, Semburkan Abu 800 Meter ke Barat Daya

Visual gunung semeru setelah erupsi pada Selasa (10/11) pagi. (Dok. PVMBG)
JawaPos.com - Gunung Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Selasa (10/11) pagi.
Erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut terekam terjadi tepat pada pukul 05.24 WIB. Tinggi kolom letusan teramati mencapai kurang lebih 800 meter di atas puncak, atau berada di ketinggian sekitar 4.476 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Petugas Pengamat Gunung Api (PGA) Semeru, Sigit Rian Alfian menjabarkan, letusan tersebut memancarkan abu vulkanik dengan karakteristik yang cukup tebal.
"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat," kata Sigit Rian Alfian melalui siaran resminya, Selasa (10/11).
Berdasarkan rekaman pada seismograf, aktivitas erupsi Gunung Semeru kali ini tercatat memiliki amplitudo maksimum 23 milimeter dengan durasi gempa letusan berlangsung selama 140 detik.
Ini merupakan letusan kedua di hari ini. Pada rekaman yang ada, Gunung Semeru juga tercatat sempat mengalami erupsi pada pukul 04:50 WIB dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak dengan amplitudo maksimum 23 milimeter dan durasi 127 detik.
Menyusul erupsi yang terjadi, masyarakat masih diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak.
Di luar jarak tersebut, masyarakat diingatkan tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi dilanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.
Imbauan selanjutnya agar tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena sangat rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.
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