Elisa Kambu Sentil Penguasa Hutan di Papua: Jenderal dan Konglomerat Punya, Orang Papua Cuma Numpang

JawaPos.com – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyuarakan keresahannya terkait ketimpangan penguasaan hutan di Papua. Dia menilai, masyarakat asli Papua tidak memiliki akses dan penguasaan yang memadai terhadap hutan di tanah kelahirannya sendiri.

Elisa menyoroti kondisi ketika masyarakat Papua yang hidup berdampingan dengan hutan justru harus menyaksikan kekayaan alam di wilayahnya dikuasai pihak-pihak dari luar Papua. Dia menyebut, penguasaan hutan tersebut berada di tangan sejumlah kalangan berpengaruh, mulai dari jenderal hingga pengusaha besar.

"Kami tinggal di Papua ini tinggal, tapi hutan di Papua sudah habis. Habis orang Jakarta punya hutan semua ini," kata Elisa dalam Forum Papeda Summit 2026, dikutip Senin (2/11).

Dia juga secara terbuka menyinggung dominasi kelompok elite dalam penguasaan kawasan hutan di Papua. Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan adanya ketimpangan antara masyarakat lokal dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal maupun pengaruh.

"Jenderal punya hutan, konglomerat punya hutan. Orang Papua tidak punya," tegasnya.

Elisa menggambarkan masyarakat Papua seolah hanya menjadi penonton di tengah pengelolaan kekayaan alam yang berada di wilayah mereka sendiri. Padahal, masyarakat adat semestinya mendapatkan tempat utama dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan.