Bantuan Pesawat C-130 Hercules Australia Mulai Misi Pemadaman Karhutla di Samarinda

Pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1339 yang mengangkut bahan semai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tiba di Apron Alfa Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH), Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (21/10). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
JawaPos.com - Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), menggunakan bantuan pesawat angkut berat C-130 Hercules milik Australia sudah berjalan pada Jumat (6/11). Pesawat tersebut melakukan tiga kali water bombing atau penjatuhan air di titik karhutla.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton S. P. Panjaitan menyampaikan bahwa operasi pemadaman karhutla menggunakan pesawat tersebut berlangsung sampai pukul 15.00 WIB.
”Berdasarkan hasil pemantauan, teridentifikasi dua titik api atau fire spot yang berada di dekat permukiman warga. Kedua titik tersebut menjadi prioritas dalam pelaksanaan pemadaman melalui udara pada hari pertama operasi (pesawat bantuan dari Australia),” terang Berton.
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Dalam pelaksanaan operasi tersebut, pemadaman karhutla dari udara memang fokus pada titik-titik api yang berada di sekitar permukiman. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla, khususnya pada lokasi yang membutuhkan dukungan pemadaman melalui udara.
”Hingga pukul 15.00 WIB, tercatat sebanyak tiga kali penjatuhan air telah dilakukan di wilayah Kota Samarinda,” ujarnya.
BNPB bersama Pemerintah Australia telah menyiapkan dukungan satu unit pesawat C-130 Hercules sebagai large air tanker dan satu unit pesawat Cessna Citation sebagai pesawat pemandu. Dukungan tersebut melibatkan 20 personel spesialis penerbangan dari New South Wales Rural Fire Service (NSW RFS).
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Pesawat Hercules C-130 yang dikerahkan, kata Berton, memiliki kapasitas angkut air hingga 15 ribu liter dalam satu sorti dan direncanakan dapat melaksanakan hingga enam sorti dalam sehari. Operasi bantuan udara tersebut direncanakan berlangsung selama tujuh hari, mulai 6 sampai 12 November 2026.
”BNPB terus berkoordinasi dengan tim Australia dan unsur terkait dalam pelaksanaan operasi pemadaman karhutla. Dukungan operasi udara ini menjadi bagian dari upaya penanganan karhutla, terutama untuk menjangkau titik-titik api yang berada di sekitar permukiman masyarakat,” bebernya.
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