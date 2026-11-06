Gunung Bromo Erupsi, Wisatawan Dilarang Mendekati Kawah dengan Radius 1 Kilometer

Visual erupsi Gunung Bromo. (PVMBG)
JawaPos.com - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) memperketat pengawasan di kawasan wisata Gunung Bromo menyusul terjadinya erupsi pada Kamis (5/11) sore.
Pihak otoritas secara tegas melarang seluruh wisatawan maupun masyarakat untuk mendekati area kawah aktif dalam radius aman yang telah ditentukan.
Kepala BB TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha menegaskan, pembatasan jarak aman ini diberlakukan demi menjaga keselamatan dan keamanan para pengunjung serta warga lokal di sekitar kawasan Gunung Bromo.
Penetapan batas aman tersebut mengacu pada rekomendasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
"Ada titik aman yang di dalam rekomendasi PVMBG jelas 1 kilometer dari bibir kawah. Di lapangan secara fisik sudah ada tandanya. Pal-pal yang dipasang di lapangan itu tandanya," ujar Rudijanta, Jumat (6/11).
Rudijanta menjelaskan, untuk memastikan tidak ada pengunjung yang nekat menerobos pal batas, jajaran BB TNBTS menyiagakan personel gabungan dari unsur kepolisian dan TNI di area Lautan Pasir sejak Jumat pagi.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi agar tidak ada wisatawan yang melakukan aksi spekulatif mendekati zona bahaya.
"Mulai pagi ini mereka sudah standby di sana untuk perkuatan pengamanan lokasi-lokasi batas aman yang diperkenankan. Itu yang kita ambil sambil kita terus memantau perubahan yang terjadi," terangnya.
Meskipun aktivitas erupsi teramati, kawasan wisata Gunung Bromo hingga saat ini belum ditutup secara total. Hal ini mengingat status aktivitas vulkanik Gunung Bromo masih bertahan pada Level II (Waspada).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022