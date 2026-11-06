Gunung Bromo Erupsi, Wisatawan Dilarang Mendekati Kawah dengan Radius 1 Kilometer

JawaPos.com - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) memperketat pengawasan di kawasan wisata Gunung Bromo menyusul terjadinya erupsi pada Kamis (5/11) sore.

Pihak otoritas secara tegas melarang seluruh wisatawan maupun masyarakat untuk mendekati area kawah aktif dalam radius aman yang telah ditentukan.

Kepala BB TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha menegaskan, pembatasan jarak aman ini diberlakukan demi menjaga keselamatan dan keamanan para pengunjung serta warga lokal di sekitar kawasan Gunung Bromo.

Penetapan batas aman tersebut mengacu pada rekomendasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

"Ada titik aman yang di dalam rekomendasi PVMBG jelas 1 kilometer dari bibir kawah. Di lapangan secara fisik sudah ada tandanya. Pal-pal yang dipasang di lapangan itu tandanya," ujar Rudijanta, Jumat (6/11).

Rudijanta menjelaskan, untuk memastikan tidak ada pengunjung yang nekat menerobos pal batas, jajaran BB TNBTS menyiagakan personel gabungan dari unsur kepolisian dan TNI di area Lautan Pasir sejak Jumat pagi.

Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi agar tidak ada wisatawan yang melakukan aksi spekulatif mendekati zona bahaya.

"Mulai pagi ini mereka sudah standby di sana untuk perkuatan pengamanan lokasi-lokasi batas aman yang diperkenankan. Itu yang kita ambil sambil kita terus memantau perubahan yang terjadi," terangnya.