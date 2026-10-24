Penembakan Terjadi di Gereja Yordania Saat Pemakaman, 7 Orang Tewas dan 40 Luka-luka

Gereja Ortodoks Yunani tempat orang-orang bersenjata melepaskan tembakan saat pemakaman di gubernuran Karak, Yordania, pada hari Jumat. (AP).

JawaPos.com - Penembakan terjadi saat prosesi pemakaman berlangsung di sebuah gereja Ortodoks Yunani di Karak, Yordania, Jumat (23/10) waktu setempat. Serangan yang dilakukan sejumlah pria bersenjata itu menewaskan tujuh orang dan melukai 40 lainnya. Pemerintah Yordania menetapkan tiga hari berkabung nasional dan berjanji menindak tegas para pelaku.

Peristiwa tersebut terjadi di Karak, sekitar 180 kilometer di selatan ibu kota Amman. Hingga Jumat malam, aparat keamanan masih menyelidiki motif serangan dan memburu pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menteri Kesehatan Yordania Ibrahim al-Budour mengatakan, dua korban luka berada dalam kondisi kritis. Sementara itu, pemerintah menyebut serangan tersebut dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya.

“Penyelidikan sedang berlangsung dengan kecepatan penuh,” demikian pernyataan pemerintah Yordania terkait penanganan kasus tersebut.

Belum ada keterangan resmi mengenai jumlah pasti penyerang maupun apakah ada pelaku yang telah ditangkap atau tewas dalam operasi aparat.

Tembakan Meletus 15 Menit Setelah Pemakaman Dimulai

Dorgham Halasa, salah seorang pelayat yang berada di dalam gereja ketika serangan terjadi, mengatakan suara tembakan terdengar sekitar 15 menit setelah prosesi pemakaman dimulai.

Situasi mendadak berubah kacau ketika para pelayat berusaha menyelamatkan diri dari rentetan tembakan.

“Itu situasi yang aneh, dan suara tembakannya sangat gencar,” kata Halasa.

Ia mengaku tidak melihat langsung para pelaku. Namun, menurut laporan yang diterimanya dari orang-orang di lokasi, terdapat empat orang bersenjata.

Associated Press (AP) menyatakan belum dapat memverifikasi secara independen jumlah penyerang tersebut. Hingga laporan ini disusun, aparat keamanan Yordania juga belum memberikan penjelasan terperinci mengenai identitas maupun jumlah pelaku.

Rekaman yang ditayangkan televisi pemerintah Yordania memperlihatkan dua pria yang tampak membawa pistol mendekati gereja dan melepaskan tembakan. Seorang pria ketiga yang terlihat membawa senapan semiautomatis kemudian mendekat dan ikut menembak. Ketiganya lalu berlari ke arah gereja.

Sementara itu, video yang direkam saksi mata memperlihatkan pecahan kaca dan genangan darah di lantai gereja. Rekaman tersebut menggambarkan situasi mencekam setelah penembakan terjadi.

Raja Abdullah II Janjikan Hukuman Berat

Raja Yordania Abdullah II mengecam serangan tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku.

Dalam pernyataan melalui media sosial X, Abdullah mengatakan Yordania akan “menghadapi aksi teror yang menargetkan Karak dengan hukuman paling berat”.

Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dan berharap para korban luka segera pulih.

Perdana Menteri Yordania Jafar Hassan turut menanggapi serangan itu dalam pertemuan keamanan di Karak pada Jumat malam. Ia menilai penembakan tersebut merupakan akibat ideologi teroris dan ekstremisme buta.

Hassan menegaskan para pelaku akan dihukum. Pemerintah, lanjutnya, juga akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang berupaya menyebarkan ekstremisme.

Sebagai respons atas tragedi tersebut, Yordania menetapkan tiga hari berkabung nasional. Keputusan itu dilaporkan kantor berita resmi Kerajaan Yordania, Petra News Agency.

Karak sendiri merupakan wilayah di selatan Yordania yang memiliki komunitas minoritas Kristen. Kota tersebut juga dikenal sebagai lokasi bersejarah dan tujuan wisata, termasuk keberadaan kastil peninggalan era Perang Salib.

Wilayah ini pernah mengalami serangan bersenjata pada 2016. Saat itu, sejumlah pria bersenjata melancarkan serangan terhadap polisi di beberapa lokasi di Karak, termasuk di kawasan kastil yang populer di kalangan wisatawan.

Serangan pada 2016 tersebut menewaskan 10 orang, termasuk tujuh anggota kepolisian, serta melukai puluhan lainnya. Aparat keamanan Yordania kemudian menewaskan para penyerang setelah kebuntuan bersenjata yang berlangsung lama.

Meski memiliki latar belakang insiden keamanan tersebut, motif penembakan di gereja kali ini belum dipastikan secara resmi. Pemerintah baru menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung.

Selain itu, penembakan di gereja tersebut memicu kecaman dari sejumlah negara di kawasan Timur Tengah, termasuk Lebanon, Suriah, Mesir, dan Oman.

Imam Besar Al-Azhar Ahmed al-Tayeb di Kairo turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia mengecam serangan itu sebagai “serangan teroris yang keji”.

Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein juga menghubungi mitranya dari Yordania untuk menyampaikan solidaritas negaranya dalam menghadapi terorisme. Kantor Hussein menyatakan bahwa Irak berdiri bersama Yordania dalam menghadapi ancaman tersebut.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres turut mengutuk serangan tersebut. Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Guterres menyebut penyerangan yang terjadi saat pemakaman sebagai tindakan yang “sangat keji”.

Guterres juga menyerukan agar semua pihak yang bertanggung jawab ditemukan dan dimintai pertanggungjawaban.

Penyelidikan aparat Yordania masih menjadi kunci untuk mengungkap siapa pelaku penembakan, apa motif di balik serangan, serta apakah terdapat jaringan atau pihak lain yang terlibat.